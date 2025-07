“DAI SALICI”, dove la natura genera benessere

Il Centro di Castellucchio propone anche corsi di formazione professionale e percorsi di evoluzione individuale

“Mi chiamo Ilaria Lasagna, sono laureata in Erboristeria. Ho scelto questa materia perché ho sempre sentito quanto le cure naturali possano giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie e nel mantenimento della salute, sia fisica che mentale.

Il benessere di mente e corpo è fondamentale per poter vivere una vita sana e felice. Ci sono molti modi per prendersi cura di se stessi e i rimedi che la Natura ci offre possono essere una splendida opportunità per migliorare la nostra salute e il nostro benessere.

Da circa 10 anni lavoro a diretto contatto con le persone, in negozio e come consulente, aiutandole a migliorarne la qualità di vita, tramite rimedi floreali, fitoterapici ed erbe officinali.

Questi rimedi, oggi studiati, sviluppati e prodotti anche dai moderni laboratori e aziende leader del settore, nascono anche dal patrimonio della conoscenza delle nostre nonne, delle loro nonne e di tutte le donne che hanno potuto trasmettere queste conoscenze fino ai giorni nostri.

Uno degli strumenti che utilizzo nel mio lavoro è la terapia con i fiori di Bach, veri e propri rimedi erboristici. Sviluppata dal dottor Edward Bach negli anni ’30 del secolo scorso, questa terapia si basa sui suoi studi, intuizioni e ricerche, che confermano che questi fiori abbiano proprietà che possono aiutare a riequilibrare le nostre emozioni e a ripristinare la salute e l’armonia.

In questa rubrica avremo modo di parlare delle proprietà curative di alcune piante e di come i fiori di Bach possano aiutare a prevenire e alleviare alcuni dei disturbi più comuni a volte legati alle diverse stagioni dell’anno, dalla rinite allergica primaverile all’influenza invernale, al calo di energia di alcuni momenti dove lo stile di vita ci toglie ci impedisce di essere in forma.

Ad esempio, nel mese di giugno puoi notare la fioritura di un meraviglioso Fiore di Bach: il Red Chestnut o Ippocastano Rosso.

“Sono un alberello meno aggraziato di altri, spesso ho un aspetto debole e cresco lentamente. Sono un albero da parchi e giardini.

I miei fiori in piena primavera portano tonalità di rosa acceso, rosso e sfumature di giallo e arancio. Questi fiori sono potenti e brillano fra le mie foglie che ricadono in basso come code di cavallo.

Il mio rosso potente e il mio rosa amorevole ti insegnano a liberarti da schemi emotivi ripetitivi, dalle ansie eccessive per la salute dei miei cari. Ora la tua protezione è delicata e gentile, garantisce sostegno, ma soprattutto libertà”.

Red Chestnut è per coloro che trovano difficile non essere in ansia per gli altri. Sono persone che in genere non si preoccupano di se stessi, ma possono soffrire molto per coloro a cui vogliono bene, perché temono sempre che accada loro qualche sventura.

La somministrazione del rimedio Red Chestnut ci invita dunque a sviluppare la virtù dell’ottimismo, ossia la capacità di sviluppare un atteggiamento volto a cogliere il lato più favorevole e piacevole delle situazioni che coinvolgono gli altri, senza dare un’ingiustificata importanza a possibili ma improbabili eventi nefasti.

Infatti, non è tanto il mostrarsi altruista che rende il tipo Red Chestnut realmente funzionale, quanto la sua capacità di mostrarsi ottimista e cogliere l’aspetto gradevole per i propri amati, in ogni situazione”. (Dott.ssa Ilaria Lasagna)

L’alimentazione secondo MTC

(Medicina Tradizionale Cinese)

La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) è un sistema medico millenario che si fonda su una visione olistica dell’essere umano. In essa, L’alimentazione non è solo un mezzo per nutrire il corpo, ma uno strumento fondamentale per mantenere o ristabilire l’equilibrio energetico e favorire la salute.

L’alimentazione nella Medicina Tradizionale Cinese è un’arte raffinata di ascolto del corpo, della natura e delle stagioni. Non si tratta di una dieta rigida, ma di una via per ritrovare equilibrio e armonia, adattando i cibi alle proprie esigenze energetiche.

Integrare questi principi nella vita quotidiana può contribuire a prevenire malattie, aumentare la vitalità e promuovere un benessere duraturo.

Secondo la MTC, ogni alimento possiede una “natura” (calda, tiepida, neutra, fresca o fredda) e un “sapore” (dolce, salato, piccante, acido, amaro), che influenzano in modo diverso gli organi interni e il QI, l’energia vitale.

In MTC, la salute deriva dall’equilibrio tra Yin e Yang, ovvero tra le energie fredde e calde, interne ed esterne, passive e attive.

L’alimentazione è uno degli strumenti principali per correggere squilibri energetici: ad esempio, una persona con eccesso di calore può trarre beneficio da cibi freschi, mentre una persona con carenza di Yang può aver bisogno di alimenti riscaldanti.

Ogni alimento ha una “temperatura energetica” che non dipende dalla temperatura di cottura, ma dagli effetti sull’organismo, ad esempio: carni, pepe, spezie, zenzero, riscaldano il corpo e stimolano il Yang.

Mentre alimenti freschi o freddi: anguria, cetriolo, lattuga, rinfrescano e rafforzano lo Yin.

L’alimentazione dovrebbe variare anche in funzione delle stagioni, per armonizzarsi con i cambiamenti dell’ambiente e mantenere l’equilibrio degli organi interni che anch’essi seguono un ciclo collegato alle stagioni, secondo quella che viene definita Teoria dei 5 Elementi.

• Primavera (Fegato): alimenti verdi, leggeri, leggermente acidi.

• Estate (Cuore): frutta, alimenti rinfrescanti, idratanti.

• Fine estate (Milza): cibi gialli, dolci naturali, cereali integrali.

• Autunno (Polmoni): alimenti bianchi, leggermente piccanti, che proteggono dalle secchezze.

• Inverno (Reni): zuppe, cibi caldi e salati, cotture lunghe.

Preferire cibi freschi, naturali, cucinati con metodi che conservano l’energia vitale, possibilmente di stagione. (Luca Riva, (Naturopata Umanistico)

Se una pietra ti attira… è lì per te

e ti sta chiamando. Proprio così!

“Mi chiamo Sara, sono appassionata di pietre e cristalli e insieme a mia sorella Francesca, come hobbiste, creiamo gioielli con il nome di Good Vibess, che significa “buone sensazioni”. Sono proprio queste buone sensazioni che vogliamo trasmettere grazie alla magia delle pietre. Molti sono i miti e leggende legati a questo mondo perché fin dall’antichità le pietre venivano utilizzate a scopi magici, curativi, protettivi, ornamentali sotto forma di amuleti e talismani.

Ma come agisce una pietra? A seconda del colore ha una vibrazione che permette di assorbire, trasformare e diffondere le sue proprietà nel nostro campo energetico, interagendo sia a livello fisico che emozionale. Questo flusso di scambio va a riequilibrare dei punti energetici specifici del nostro corpo chiamati “Chakra” (dal sanscrito significa ruota di energia).

Questi punti sono principalmente 7, oggi vi parlo proprio del primo che si chiama Chakra della radice che si trova alla base della colonna vertebrale. Il suo flusso ci aiuta a radicarci, rappresenta le nostre fondamenta, la stabilità, la nostra identità e la fiducia in noi stessi. Se è in equilibrio abbiamo molta energia, determinazione e sappiamo adattarci alle difficoltà della vita. In caso contrario sentiamo di non essere in grado di gestire i problemi ed anche un eccessivo senso di agitazione e rabbia.

Su questo Chakra vanno utilizzate pietre di colore nero, come ad esempio la Tormalina. E’ la pietra protettiva per eccellenza perché crea una rete di sicurezza intorno a noi che ci tiene al sicuro dalle negatività dell’ambiente circostante. Assorbe tale energia e la rilascia trasformata, riequilibra il corpo energetico e aiuta nel radicamento.

Riduce le tensioni e protegge dai pensieri negativi, è perciò indicata nelle situazioni di stress. Rafforza la capacità di pensare in modo razionale, aiutandoci a riconoscere i nostri errori. A livello fisico attenua gli stati dolorifici e contribuisce ad incanalare l’energia nell’organismo. Previene la formazione di cicatrici.

Se siete curiosi di vedere dal vivo i nostri gioielli con le pietre ci troverete presenti con il nostro banco espositivo dal 18 al 21 luglio presso la festa Avis di Ospitaletto Mantovano. Good Vibes a tutti!“. (Sara Coppi)

Naturopatia Umanistica: dedicarsi

all’ascolto per aiutare le persone

Ansia, stress, insonnia, disturbi d’organo, calo di energia, senso di incompletezza, crisi esistenziale…. definizioni che ci risuonano, e che ci fanno sentire fragili perché abbassano la qualità della Vita.

Quali sono le cause?

Sicuramente non solo una: le vicende personali, famigliari, i ritmi che impone questa nostra società che ci vuole sempre smart, sempre sul pezzo, e che trasformano la quotidianità in un fardello spesso pesante da sopportare. Così può sembrare che non ci sia una via d’uscita, una possibilità di ritornare, o cominciare a stare bene.

Ma, così non è.

La Natura, nella sua grande Meraviglia, ci ha dotato dell’Energia necessaria per autoguarirci, ma soprattutto, della capacità di sostenerci vicendevolmente, e dell’umiltà, se sappiamo accettarla, di chiedere aiuto quando non ce la facciamo da soli.

Noi del Centro di Naturopatia Umanistica Dai Salici ci dedichiamo all’ascolto, per aiutare le persone a prendere consapevolezza dei propri bisogni e, grazie a tecniche, conoscenze, e approccio empatico, che chiamiamo Esserci, entrare in una relazione d’aiuto che può fare molto, per chi si rivolge a noi, a ritrovare un accettabile equilibrio utile a vivere la propria Vita con serenità ed entusiasmo.

Ognuno di noi ha diverse competenze e peculiarità, ma collaboriamo per il benessere di tutti. (Roberta TonellI, Naturopata Umanistico)