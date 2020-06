Energia elettrica dal Naviglio, lavori pronti al via

CANNETO – Al via i lavori del consorzio di bonifica Garda Chiese di realizzazione dell’impianto idroelettrico Mulino San Giuseppe sul vaso Naviglio. Il Comune ha adottato infatti un accordo di programma con il consorzio per la valorizzazione del salto d’acqua ex Mulino San Giuseppe/Einstein a fini idroelettrici ed ambientali.

L’amministrazione comunale intende procedere ad investire nelle fonti rinnovabili, in particolare intende sfruttare il salto d’acqua a scopo idroelettrico delle acque del Naviglio che arriva dal Bresciano e attraversa il territorio di Canneto per poi confluire nell’Oglio. A seguito di richiesta da parte del Comune al consorzio, con la quale si chiedeva la collaborazione tecnico-progettuale finalizzata all’ottenimento della concessione idroelettrica delle acque del Naviglio alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto, il consorzio si è reso disponibile a realizzare con propri fondi l’impianto e, successivamente, ad effettuarne la gestione e la manutenzione. È statat quindi presentata alla Provincia la domanda di concessione per piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico e la giunta comunale ha approvato il progetto da 350mila euro.

L’accordo fra Comune e Chiese prevede che i proventi derivanti dalla cessione dell’energia idroelettrica prodotta, dedotte le spese di gestione e manutenzione dell’impianto, dovranno essere riutilizzati nell’ambito del bacino idrografico del Naviglio per la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale, consolidamento spondale, ristrutturazione e realizzazione delle strutture irrigue e per la salvaguardia generale del territorio.

Per agevolare i lavori il Comune ha adottato un’ordinanza che sarà in vigore fino al 28 settembre che prevede l’istituzione del divieto di transito in via Molino e nel tratto compreso dall’intersezione con piazza Manzoni all’intersezione con via Ugo Foscolo e via Massimo d’Azeglio.

Paolo Zordan