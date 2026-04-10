I CONSIGLI DEL GRUPPO VISIOLI Termosifoni tiepidi: molto spesso è un problema di impianto, non di fornitura

MANTOVA «Il gas arriva male: i termosifoni sono tiepidi». È una frase tipica quando in casa non si riesce a scaldare come si vorrebbe. Ed è comprensibile: se i termosifoni non scaldano, si pensa subito al gas o alla caldaia. Ma nella maggior parte dei casi il gas “arriva ” benissimo. Il problema è altrove: circolazione , aria, bilanciamento, valvole, temperatura di mandata. Tutte cose che fanno sembrare “debole” un impianto che in realtà è solo fuori regolazione. Il mito: “Il gas arriva male” Il gas, come fornitura, raramente è la causa di termosifoni tiepidi. Se ci fosse un problema di rete, di solito sarebbe evidente e generalizzato. Nella realtà quotidiana, il più delle volte il tema è l’impianto: come l’acqua calda circola e come viene distribuito il calore.

La realtà: 5 cause tipiche(e quasi sempre risolvibili)

1) Aria nei termosifoni È la causa più banale e più frequente. L’aria impedisce una buona circolazione: il termosifone resta caldo solo in basso o solo in un punto. Spesso basta sfiatare correttamente e controllare la pressione dell’impianto.

2) Impianto sbilanciato Stanze calde e stanze fredde: tipico. I termosifoni più vicini alla caldaia “rubano” portata, quelli lontani restano tiepidi. E allora si alza la temperatura… con consumi che salgono e comfort che non migliora davvero. Il bilanciamento serve proprio a distribuire il calore in modo uniforme.

3) Pompa di circolazione e portata Se la circolazione è insufficiente, l’acqua calda non gira come dovrebbe. A volte è un’impostazione, a volte è usura, a volte è presenza di impurità. Il risultato è sempre lo stesso: termosifoni che non si scaldano bene, soprattutto i più lontani.

4) Valvole e detentori: regolazioni “dimenticate” Valvole termostatiche bloccate, detentori troppo chiusi, regolazioni fatte anni fa e mai riviste: sono dettagli che cambiano moltissimo. E spesso nessuno ci mette mano finché non arriva il problema.

5) Temperatura di mandata impostata male Se la mandata è troppo bassa, in alcuni impianti non si raggiunge mai la temperatura desiderata. Se è troppo alta, si spreca e si innescano cicli inefficienti. La mandata va tarata sul tipo di impianto e sulla casa, non “a caso”. Cosa fare adesso Quando i termosifoni sono tiepidi, il primo passo non è cambiare fornitore o “alzare tutto”. È fare un check tecnico: aria, pressione, bilanciamento, valvole, circolazione e settaggi. Spesso la soluzione è più semplice (e meno costosa) di quanto si pensi. Per un check tecnico dell’impianto, passa da Casa Visioli in piazza a Viadana (tel. 0375 833700) oppure chiamaci al Numero Verde 800 911 113. Per ulteriori info visita il sito www.gruppovisioli.it ANDREA VISIOLI è amministratore delegato di Gruppo Visioli (luce, gas, fibra e fotovoltaico) e presidente della CER “Visioli Energia Solidale”