L’inverno magico e la favola di Natale arrivano a Gardaland

CASTELNUOVO – Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter – in programma da oggi all’8 gennaio – raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novità. Durante tutto il periodo di apertura saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i Visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia. Tante le novità di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica green: molte saranno infatti le aree impreziosite con ghirlande, festoni e decorazioni naturali. Non mancheranno poi i classici alberi di Natale, tutti rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale prossimo ancora più rigogliosi. Varcato l’ingresso gli ospiti potranno da subito avventurarsi in due delle novità di questa edizione: La Foresta di Ghiaccio e Il Bosco degli Gnomi, tutte da scoprire. Anche Piazza Jumanji si vestirà a festa ospitando un albero naturale di 8 metri e più di 4000kg di peso sotto il quale sorgerà il palco dello show “Santa Claus is coming to Gardaland”. Le novità continuano anche al Cinema 4D con The Polar Express 4D Experience – il celebre film natalizio targato Warner Bros – capace di incantare grandi e piccini con l’avventuroso viaggio verso il regno di Babbo Natale. Imperdibile, durante Gardaland Magic Winter, l’incontro con Babbo Natale all’interno del suo Magico Villaggio, una bellissima baita di montagna ricca di sorprese, profumi ed esperienze dedicate al Natale. Torna l’appuntamento con Il favoloso Emporio di Natale vincitore del premio “Migliore show indoor” dei Parksmania Award 2022.