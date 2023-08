Mondiali di tiro con l’arco – Italia, che peccato: Boari e compagne si fermano agli ottavi, sfuma il pass olimpico

BERLINO (Ger) Poca fortuna per Lucilla Boari e compagne nella prova a squadre dei Mondiali di Berlino. La corsa delle azzurre si è fermata agli ottavi di finale. Lucilla, con Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, sono state superate dall’Olanda (Roeffen, Schloesser, Van Der Winkel) 5-3. Dopo il grande equilibrio che ha portato il pareggio nei primi tre set (49-49, 55-55, 51-51), le olandesi vincono il match superando di un solo punto le azzurre nella quarta frazione (53-52). Sfuma quindi per le tre italiane la possibilità di arrivare al pass a squadre per le Olimpiadi di Parigi 2024 in questa occasione. Un vero peccato, perché a giocarsi le semifinali femminili saranno Germania-Messico da una parte e Francia-Olanda dall’altra: questo significa che sarebbe bastato anche il quarto posto per ottenere la qualificazione per Parigi, visto che le francesi, già qualificate come paese ospitante i Giochi, liberano un posto. Nella gara individuale, Lucilla si era qualificata al tabellone da 27esima.

Decisamente meglio è andata alla squadra maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si sono qualificati per la semifinale con la Corea del Sud. Domani l’assalto alla qualificazione Olimpica. Andreoli e Nespoli, inoltre, sono entrati in finale per il bronzo nel misto ricurvo.