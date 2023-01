Natale senza luci, la minoranza: “Decisione che non convince”

Scoppia nuovamente la polemica tra la maggioranza e l’opposizione di Motteggiana: questa volta oggetto di incomprensioni sono le ragioni che hanno portato l’amministrazione a rinunciare all’installazione delle luminarie natalizie. «Ci chiediamo, per quale motivo, si sia deciso di non installare alcuna luminaria – afferma il consigliere di minoranza Massimo Bonesi – Ci è stato risposto che a causa dell’aumento dei costi di energia elettrica, si è scelto di agire in questo modo. Tuttavia non riusciamo a comprendere il ragionamento che sottende dietro tale decisione, dato che durante il consiglio comunale di giovedì 24 novembre ci è stato ulteriormente confermato – in occasione dei chiarimenti richiesti per fronteggiare l’aumento dei prezzi – che non si sarebbe provveduto ad alcuna rimodulazione dell’illuminazione pubblica, poiché appunto avrebbe comportato un risparmio irrisorio. Ora, noi crediamo invece che le ore di accensione delle luminarie, avrebbero richiesto un consumo di energia probabilmente simile alla quantità di energia risparmiata nel caso in cui si fosse deciso di attivare una rimodulazione dell’illuminazione. Siamo convinti che a dispetto di ciò le luminarie avrebbero potuto essere accese».