Nuova luce in paese a Motteggiana, si punta a un risparmio del 75%

MOTTEGGIANA – Nuova luce per il centro di Motteggiana: la giunta comunale ha infatti annunciato che sono già partiti, e si concluderanno il prossimo anno, i lavori di sostituzione di 82 punti illuminanti in diverse vie del paese. Lampioni che sono stati acquistati da Enel Sole e che, con un investimento di 50mila euro provenienti da fondi del Pnrr, saranno sostituiti da altrettanti punti luce alimentati a led.

Nello specifico il Comune di Motteggiana aveva acquistato i punti luce da Enel Sole con una spesa di poco meno di 2500 euro; con un progetto redatto dal perito Enrico Taino e finanziato con 50mila euro di Fondi Next Generation europei ricompresi nel Pnrr, si procederà alla ristrutturazione ed efficientamento energetico degli impianti acquisiti, con l’installazione di 82 armature stradali a led che andranno a sostituire le vecchie lampade a sodio o a vapori di mercurio. Le vie interessate sono l’incrocio SP 50 SP ex SS 62; l’incrocio SP 50 strada Argine Po; Via Matteotti; Via F.lli Cervi; Via Allende; Via Dante Alighieri; Via Filzi; Via De Gasperi; Via A. Moro; Via Trento; Via Papa Giovanni XXIII.

Per il Comune si preannuncia, accanto al miglioramento di un’illuminazione ormai obsoleta, un risparmio di costi energetici di quasi il 75%: «Con questo intervento procediamo nella direzione dell’efficientamento energetico iniziata nel 2019, in questi tre anni e mezzo di mandato siamo intervenuti con l’installazione di diverse nuove armature stradali a led su strade e piazze del Comune, oltre ad aver provveduto alla sostituzione delle caldaie presso il palazzetto dello sport e presso l’asilo nido con impianti di nuova generazione – è il commento del sindaco di Motteggiana Stefano Pelliciardi -Questo rinnovamento degli impianti ci permette di contenere parzialmente la spesa energetica, in un periodo in cui il costo per l’energia elettrica è notevolmente aumentato e contestualmente ci consente anche un risparmio sulle manutenzioni».