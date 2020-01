Pallavolo serie C f Crer – Il ds Losi: “Ariolas Moglia oltre le aspettative”

Moglia Dopo le prime dieci partite nella C femminile dell’Emilia Romagna, sedici sono i punti conquistati dal neopromosso Ariolas Moglia, gli stessi di Ferrara. Nell’ultima gara del 2019 il sestetto di Gianni Baratella è stato sconfitto per 3-2 ad Argelato dal Lachiter, che era sotto 2-0. Il primo impegno del 2020 è in programma per sabato 11, quando il Moglia ospiterà le bolognesi dell’Anzola di Matteo Vitali, terze con 23 punti e reduci dalla vittoria interna per 3-1 sul Soliera. «Siamo andati oltre le aspettative – afferma il diesse Roberto Losi – Non possiamo lamentarci: il bilancio è positivo per una compagine neopromossa. Potevamo avere punti in più? Sì, ma non mi sembra il caso di recriminare. Per quanto concerne la battuta d’arresto al tie break di Argelato, potevamo evitarla, visto che al cospetto di una buona formazione eravamo avanti 2-0. Sul prossimo confronto interno con Anzola, cosa possiamo dire? Sul nostro cammino troviamo una compagine tosta, che vanta un’ottima classifica, e ora come ora si prospetta come un avversario molto difficile d’affrontare. Abbiamo però il vantaggio di essere a Moglia, e davanti al nostro pubblico abbiamo concrete possibilità di poter far bene. E’ ovvio che le ragazze scenderanno in campo motivate e come al solito non verrà meno l’impegno per cercare di muovere la classifica».

Sabato l’Ariolas giocherà un’amichevole a Maranello (ore 18.30) contro la Polisportiva, avversaria della Truzzi Poggio Rusco nel girone B della D Crer.