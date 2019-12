Serie C Gold – Sesa Sustinente, passo indietro col Cernusco

Sustinente La Sesa Sustinente di coach Brentegani è stata sconfitta, davanti al proprio pubblico, dal Cernusco sul Naviglio 55-83. Prestazione leggermente inferiore rispetto al trend delle ultime settimane per i ragazzi del presidente Carlo Ramaschi.

La partenza dei “Falchi” è lenta e l’esperta Libertas ne approfitta, giocando su carenze e piccole ingenuità degli avversari. Il +19 dell’intervallo comporta una sfuriata da parte del coach: dà la scossa e vale il rientro sino al -8. Cernusco non perde la maniglia del match, realizza quattro triple a causa di un black out difensivo e chiude sul 55-83.