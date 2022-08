Tennis Tavolo – Arlia e Monfardini agli Europei

Monaco (Ger) Ha preso il via, con la cerimonia d’inaugurazione, la seconda edizione dei Campionati Europei Multi-Sport, dopo quella del 2018 a Berlino e a Glasgow, che chiuderà il 21 agosto, nel 50° anniversario delle Olimpiadi ospitate dalla città tedesca. Il tennistavolo sarà una delle nove discipline ad assegnare i titoli continentali. In tutto parteciperanno 4.700 atleti, provenienti da 50 Paesi. I pongisti saranno 260, in rappresentanza di 42 nazioni. Le gare saranno i singolari e i doppi maschili e femminili e il doppio misto, che si disputeranno alla Rudi-Sedlmayer-Halle da sabato 13 a domenica 21. La Nazionale azzurra è composta da Nicole Arlia e Gaia Monfardini (in foto) della Brunetti Castel Goffredo, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare) e Jordy Piccolin e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).