Mantova La Lnp ha comunicato la prima giornata del campionato 2020-2021 del Girone Verde. Gli Stings debuttano in casa contro Capo d’Orlando il 15 novembre alle ore 18. Non più quindi la divisione Girone Est e Ovest, bensì Verde e Rosso con diverse novità in entrambi i raggruppamenti. Domani uscirà tutto il calendario.