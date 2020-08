Basket A2 – Stings alla ricerca dell’ultimo straniero: si allunga la lista degli obiettivi

MANTOVA Continua, in casa Stings, la caccia all’ultimo straniero per completare il roster affidato a coach Di Paolantonio. E la rosa dei papabili si allarga. Mentre scendono le quotazioni di Brandon Walters, la dirigenza biancorossa valuta una serie di profili tra i quali probabilmente sceglierà il lungo titolare nel prossimo quintetto. Il CdA di settimana scorsa ha definito con maggior precisione l’entità del budget da investire. Tra i nomi al vaglio potrebbe prendere quota la pista David Weaver, 33enne lungo di stazza con ampia esperienza internazionale (lo scorso anno 12,6 punti e 6,3 rimbalzi di media in Giappone ai Kunamoto Volters). E’ spuntato pure il nome di Tony Easley, 33enne veterano lo scorso anno ad Agrigento (14,2 punti e 7,2 rimbalzi), anche se l’idea di coach Di Paolantonio sarebbe quella di inserire un giocatore in grado di giostrare sia da ala forte che da centro. Per Easley potrebbe esserci allora un interesse da parte di Bergamo.

Tra i giocatori sull’agenda del diesse Casalvieri, secondo i beneinformati, ci sono anche l’ex biellese Emmanuel Omogbo, il maliano classe 1997 Sagaba Konate, nell’ultima stagione in G-League coi Raptors. E poi ancora Demetrius Treadwell, classe 1991, che ha giocato in Israele nell’Hapoel Tel Aviv. Dalla Germania arriva invece Cameron Jackson (classe 1996), reduce dal campionato giocato col Ludwigsburg. Resta aperta, infine, la pista che porta ad Aaron Epps, classe 1996 da Louisiana State, anch’esso nell’ultima stagione in G-League ai Northern Arizona Suns, ma a quanto pare non ancora convinto ad approdare in Europa.