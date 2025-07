BOXE – Piazza Broletto casa del pugilato: Al “Memorial Lasagna” la sfida per il titolo italiano superwelter

MANTOVA – Giovedì 24 luglio piazza Broletto sarà l’epicentro del pugilato italiano. Il ‘main event’ dell’undicesima edizione del ‘Memorial Lasagna’ sarà la sfida per il vacante titolo italiano dei pesi superwelter tra Mohammed Graich, pugile assistito dal procuratore Francesco Ventura, e il romano Damiano Falcinelli. Uno degli incontri più attesi da tutti gli appassionati della penisola, che andrà in scena nella splendida cornice della piazza mantovana, teatro negli ultimi anni di grandi serate di boxe nel ricordo di Attilio Lasagna (campione in gioventù e per decenni maestro di generazioni di atleti) proprio davanti al suo bar oggi gestito dal figlio Marco. Gli organizzatori – lo stesso Ventura insieme alla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna, con la collaborazione della Promo Boxe Italia e con il patrocinio di Comune, Provincia e Confcommercio – proporranno anche un grande ‘sottoclou’, con l’esordio da professionista del mantovano Antonio Mondillo, con una nuova sfida del lanciatissimo peso medio guastallese Hassan Kobba e con alcuni match dilettantistici con impegnate le giovani promesse virgiliane. Il primo colpo di gong, come ogni anno, sarà poco dopo le ore 21. L’evento sarà gratuito.

Titolo Italiano – «Si è concretizzata nei giorni scorsi – spiega Ventura – la possibilità di proporre in piazza Broletto questo incontro importantissimo, e insieme al maestro Falavigna abbiamo deciso di moltiplicare il nostro sforzo organizzativo, per vivere tutti insieme una, speriamo, indimenticabile serata di sport». Il titolo italiano dei pesi superwelter (limite dei 69,85kg, cioè 154 libbre), lasciato vacante nei mesi scorsi dal fiorentino Paolo Bologna, promette fuochi d’artificio, ed è difficile individuare un favorito. Graich, nato in Marocco trent’anni fa e residente a Bovolone, è uno dei pugili di punta del team di Ventura: dopo aver fallito la prima chance tricolore l’anno scorso in Liguria, di misura ai punti contro Schinina, ha l’opportunità quest’anno di conquistare la cintura nella piazza mantovana, che l’ha visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il 31enne romano Falcinelli, professionista dal 2014 e già campione italiano nel 2021, sarà però un osso durissimo. Uno scontro tra due ‘picchiatori’ del ring, che si presenteranno con i seguenti record: 12 vittorie (6 per ko) e 3 sconfitte per Graich (5 gli incontri già disputati a Mantova) per Graich; 16 vittorie (7 per ko), un pareggio e due sole sconfitte per Falcinelli.

Il ‘Sottoclou’ – Da non perdere anche gli incontri che precederanno il titolo italiano. In apertura, come sempre, andranno in scena alcune sfide dilettantistiche, il cui programma è ancora in fase di definizione. Per la Boxe Mantova combatteranno la ‘figlia d’arte’ Caterina Falavigna, Rei Gabrieli, Nicolò Segala e Moiz Hussnai Asif. Saranno protagonisti anche un paio di elementi della Mantova Ring di Massimo Di Padova. C’è grande attesa per l’esordio da professionista, sempre nel team di Ventura, del massimoleggero Mondillo, 24enne originario di Napoli, da dilettante componente della Nazionale e due volte argento ai Campionati Italiani, che da qualche anno si è trasferito a Mantova e frequenta la palestra di Falavigna. Il suo avversario sarà il bresciano Alessandro Capuzzi. Il miglior pugile mantovano della serata sarà premiato anche quest’anno con la ‘Coppa Giulio Giovannoni’, in ricordo del giornalista sportivo per tanti anni speaker di pugilato. Infine il peso medio guastallese Hassan Kobba, sempre del team Ventura, cercherà la settima vittoria su altrettanti incontri da pro contro un avversario in fase di definizione.