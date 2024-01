Calcio 1a Categoria – Mister Fantini avverte il Porto: “A Villimpenta sarà battaglia”

Mantova Secondo successo di fila per il Porto, che ha rifilato un netto 3-0 al fanalino Psg. La domenica prima la stessa sorte era toccata alla Virtus Manerbio. I biancazzurri sono saliti al quarto posto e in piena corsa play-off. «E’ stata una gara strana – racconta mister Marco Fantini – il Psg ci ha dato del filo da torcere, ma non ci siamo fatti spaventare. Anche se il risultato parla chiaro, non abbiamo fatto benissimo, come ad esempio la gestione palla e i tanti errori individuali commessi. Pensavamo di portarcela a casa più facilmente, ma va bene così, l’importante erano i tre punti». Domani c’è la delicata trasferta allo “Scirea” di Villimpenta. «Ci aspettiamo una gara tosta e dura – dice il mister – contro un’ottima squadra che da neo promossa sta facendo molto bene. Anche loro lottano per i play-off, ci sarà da lottare. A livello di formazione, per adesso dovremmo esserci tutti, tranne lo squalificato Fazio. Spero non venga l’influenza a qualcuno perché avrò bisogno di tutti i miei ragazzi». «Sono contento di ciò che stiamo facendo – conclude Fantini – faremo tutto il possibile per stare nei primi cinque. Ci sono tante squadre attrezzate, per questo lavoriamo duramente tutti i giorni. Da qui alla fine mi aspetto una bagarre con tutte, guai a sottovalutare le inseguitrici».