Calcio a 5 serie A – Kaos, toto mister: Ceppi in pole, Cipolla nuova idea. E spunta la pista croata

MANTOVA La scelta del prossimo allenatore del Kaos Mantova assume sempre più i contorni di una telenovela. L’uscita di scena di Pino Milella ha fatto rallentare i lavori d’assemblaggio della nuova squadra. La dirigenza biancorossa avrebbe già degli accordi sulla parola con diversi giocatori, ma prima deve trovare la futura guida tecnica. Con Vanni Pedrini sembrava esserci piena sintonia, ma l’ex Imolese non è riuscito a trovare l’accordo. Resta in piedi l’ipotesi David Ceppi. Il tecnico umbro è però vincolato da un accordo con il Viterbo. Accordo economico trovato anche con la società virgiliana, ma ieri ci sono stati altri contatti tra le parti e sono nate divergenze sulla scelta di alcune pedine da inserire nel roster. Divergenze che non sembrano insormontabili, ma che hanno frenato l’entusiasmo trapelato nella giornata di sabato. Oggi ci saranno altri contatti e non è da escludere che se ne possa venire a capo. Nel caso non dovessero esserci sviluppi, è possibile che il ds Rondelli possa prendere in considerazione anche altre ipotesi. Si parla dell’ex tecnico dell’Eboli, Francesco Cipolla. In Campania ha ottenuto una semifinale di Coppa Italia e un quarto di finale nei playoff scudetto. Sicuramente un buon biglietto da visita. Contatti già avviati su questo fronte, l’affondo potrebbe esserci qualora dovesse saltare definitivamente la pista Ceppi. Così come resta caldo il nome di Leopoldo Capurso che ha vinto con Bisceglie un campionato e una Coppa Italia di Serie B. Si diceva ieri anche della pista croata. Gli indizi portano a Frane Despotovic che allena nel massimo campionato slavo di calcio a 5. Chi la spunterà? Anche patron Calzolari sta tenendo monitorato tutti i movimenti e chissà che dall’alto della sua esperienza possa regalare qualche sorpresa sul mercato, come capitato la scorsa stagione.