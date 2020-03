Calcio femminile – Ballasini (ds Governolese): “Una chat tra società in rosa per scambiarci esperienze”

GOVERNOLO Anche la dirigenza sta capitalizzando il tempo di inattività. Il sempre attivissimo direttore sportivo della sezione femminile della Governolese, Michele Balasini, ha creato una chat apposita con un centinaio di dirigenti del calcio in rosa, per scambiarsi esperienze, notizie, iniziative durante questa lunga quarantena: «Ora che è tutto fermo, è importante per il nostro ambiente – spiega Balasini – restare in contatto tra noi. In questo tragico momento ci facciamo forza, ma dovremo pensare anche al dopo. Quando ripartiremo, dovremo farci trovare pronti, la passione che ci contraddistingue, non deve mai spegnersi. Sono contento, perchè a questa chat hanno aderito centinaia di colleghi da tutta Italia: un modo come un altro di stare uniti, seppure a distanza. Questo è il momento della sofferenza, ma un giorno, spero vicino, ne usciremo».