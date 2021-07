MANTOVA C’è anche l’ex capitano del Mantova Mattia Notari tra i nuovi direttori sportivi che si sono diplomati a Coverciano. Di più: Mattia, che attualmente ricopre il ruolo di supervisore scouting della Juventus, è stato indicato come il migliore degli allievi diplomati. Anche suo fratello Massimiliano si è messo in luce con un punteggio molto alto. Tra i promossi figura un altro ex giocatore del Mantova: Alessio Sestu.