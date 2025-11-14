Calcio Promozione – Piccinardi torna alla Governolese: “Di nuovo insieme per risalire”

GOVERNOLO Dopo qualche indiscrezione circolata nelle ultime settimane, adesso è certo: Francesco Piccinardi, dopo sette stagioni, torna alla Governolese. Il forte portiere classe 1997, svincolato dopo un lungo infortunio rimediato con la Correggese lo scorso aprile (rottura del crociato sinistro), è pronto a rientrare. Ormai recuperato, il forte estremo difensore si sta allenando da qualche tempo con la squadra di De Martino. «Sono quasi pronto – dice – deciderà il mister come e quando impiegarmi. Ho voluto tornare qui perché la società mi ha corteggiato molto, e poi nel Mantovano ho sempre avuto esperienze positive. Come si dice, nel calcio tutto torna e sapevo che un giorno avrei riabbracciato i Pirati. Mi ha fatto piacere ritrovare il direttore Tavernelli e il patron Bronzatti, che sono sempre stati dei miei estimatori. Voglio dare il mio contributo per risollevare la Governolese e per tornare ai miei livelli». «Conosco la piazza e so quello che può dare – prosegue Piccinardi – adesso la squadra è in un momento di difficoltà per i tanti infortuni, ma sicuramente ha i mezzi per risalire la china». Presumibilmente vedremo Piccinardi al top per il girone di ritorno: «Adesso cerco di ritrovare il ritmo, con pazienza e amore per quello che faccio. Ero già passato per una rottura del crociato, però all’altro ginocchio, 9 anni fa, e so quali sacrifici bisogna fare per ripartire. In questo percorso mi ha aiutato molto la mia famiglia: i miei genitori, mia sorella e mia nipote in particolare mi sono stati vicini e di questo li ringrazio molto».