Calcio Seconda Categoria – Union Team, tutti ai piedi del Bos: “Una stagione da record”

SAN GIORGIO Il gol segnato giovedì sera alla Ceresarese, ventesimo in campionato, ha permesso al bomber dell’Union Team, Mirko Boselli, di realizzare un singolare primato: in questa stagione ha infatti rifilato almeno una rete a tutte le avversarie del girone Q, nessuna esclusa. Numeri da record in una squadra da record, che ha dominato il campionato e festeggiato la matematica promozione in Prima Categoria con ben sei giornate d’anticipo. Ne mancano altre quattro per completare la stagione e il “Bos” vuole aggiornare i conteggi. «In carriera ne ho fatti 234 nei vari campionati – ricorda Mirko – tra Curtatone, Castel d’Ario, Marmirolo, Serenissima e ora Union Team. Devo però precisare che il gol al Borgo Virgilio quest’anno l’ho fatto in Coppa Lombardia, ma nel ritorno dobbiamo ancora affrontarlo quindi spero di colmare anche questa lacuna».

Capocannoniere ormai assodato del girone Q, Boselli sta duellando con Vernizzi della Rapid United, autore di 21 gol, per il titolo di re dei bomber mantovani di Seconda Categoria. Per conquistarlo dovrà quindi almeno eguagliare il suo record personale in una stagione, 22 gol in Seconda con la Nac (ma in un girone da 16). «Il prossimo obiettivo è quello – afferma – per coronare una stagione fantastica, sia a livello personale che di squadra. La soddisfazione più grande è che tutte queste reti sono servite alla causa dell’Union Team. In campionato abbiamo vinto venti partite su ventidue, siamo ancora imbattuti e vogliamo rimanerci fino alla fine. Abbiamo fatto un bel percorso anche in Coppa Lombardia, resta però un pizzico di rammarico per non aver potuto affrontare il Calcinato al completo. In definitiva credo di poter dire che la squadra ha ripagato la fiducia degli allenatori e della società».

Riguardo al futuro, Mirko è pronto a lanciare la sfida ai bomber di Prima Categoria. «Mi piacerebbe rimanere all’Union Team e con questo club lottare per vincere un altro campionato – conclude – credo che questo gruppo, con pochi e mirati innesti, possa fare bene anche nella categoria superiore. In Prima il livello ovviamente si alza, affronteremo squadre di altre province, le bresciane in particolare sono sempre temibili, ma vedo che quest’anno Marmirolo, Serenissima e Gonzaga la stanno facendo da padroni».