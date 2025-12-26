Calcio Seconda Categoria – Villimpentese, fine d’anno da protagonista. Ciccone: “Siamo in corsa”

VILLIMPENTA La Villimpentese ha chiuso il girone d’andata con il sorriso e con la sensazione di essere una delle squadre più in forma del momento. I gialloblù di Gerardo Ciccone domenica hanno superato 3-1 la Voltese davanti al pubblico amico, confermando il brillante finale di 2025. Un successo che permette alla Villimpentese di toccare quota 28 punti al giro di boa, gli stessi del Quistello, a sole due lunghezze dal Moglia secondo e a tre dal Soave capolista. La gara contro la Voltese ha offerto buone indicazioni sia sul piano del gioco sia su quello della maturità del gruppo. «La Voltese si è dimostrata un’ottima squadra, esperta e “anziana” come la mia – commenta mister Ciccone -. In estate parlavamo dell’obiettivo di riuscire a lottare per i primi posti e al momento ci siamo, anche se non siamo partiti bene».

Un avvio di stagione non semplice, seguito però da una crescita costante. «Non abbiamo iniziato il campionato per il verso giusto – prosegue il tecnico – ma una volta che il gruppo ha ingranato, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo, si sono visti risultati concreti». Il rendimento recente ha riportato entusiasmo e consapevolezza, ma senza perdere il senso della misura. «Dobbiamo augurarci di confermarci, se non addirittura migliorarci nel girone di ritorno – conclude Ciccone – tenendo sempre a mente che non esistono gare facili né avversari semplici». La ripartenza è fissata per domenica 11 gennaio, quando la Villimpentese ospiterà il Segnate, avversario con cui all’andata era arrivato un pareggio per 1-1. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni e continuare a coltivare un sogno che, giornata dopo giornata, sta diventando sempre più concreto.