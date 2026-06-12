Ciclismo – Inizia la stagione delle notturne tipo pista. A Casaloldo il Memorial Giancarlo Pellegri

Casaloldo L’attesa è finita: a Casaloldo toccherà dai giovanissimi della G4 agli Allievi dare spettacolo nell’ambito della notturna tipo pista, che assegnerà il Trofeo Amici del Ciclismo di Casaloldo-Memorial Giancarlo Pellegri (ore 19). A coordinare ogni fase dell’appuntamento in questione, che apre la serie di eventi previsti in terra mantovana e dedicati alle notturne, che abbinano una tipica specialità della pista ad un palcoscenico come la strada, saranno i dirigenti del Mincio Chiese che disporranno del patrocinio del Comune e il supporto del Comitato provinciale Fci. La parte agonistica, che vedrà tra i suoi protagonisti più di 120 ragazzi, tra cui anche gli atleti del Mincio Chiese, del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e dello Sporteven, si terrà su un circuito cittadino di 650mt dare ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. La formula prevede uno sprint ogni due giri più quello finale; sprint che assegneranno i punti, 5 al primo, 3 al secondo, 2 al terzo e 1 al quarto, che determineranno la classifica finale. (bio)