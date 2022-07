Mantua Surgelati, la Cisl: trattiamo solo con le istituzioni

MANTOVA Trattative “private” con la proprietà della Mantua Surgelati? Le voci – pur autorevoli – erano state raccolte da noi in relazione al sindacato Cisl, ma è la stessa sigla sindacale che smentisce di avere partecipato a tavoli “preferenziali” in vista della risoluzione del periodo travagliato che sta correndo il colosso di Castelbelforte. È lo stesso segretario territoriale della Cisl Dino Perboni a intervenire con una nota: «Smentisco categoricamente che noi abbiamo un tavolo o un’interlocuzione diretta con un ramo della famiglia Freddi. Le uniche interlocuzioni le abbiamo con le istituzioni, alla quali ci siamo rivolti com’è emerso chiaramente dall’assemblea pubblica, perché il problema delle imprese che fanno riferimento alla famiglia Freddi riguardo tutta la comunità; non è solo un problema dentro i cancelli della fabbrica, ma dell’intero territorio per le ripercussioni occupazionali ed economiche». Perboni stesso sottolinea che i principali interlocutori sono il sindaco di Castelbelforte e il presidente della Provincia.