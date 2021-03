Rugby Top 10 – Andrea Denti: “Viadana, devi vincere contro Mogliano”

VIADANA Pronti a scendere in campo. Domani il Rugby Viadana ospita allo stadio Zaffanella il Mogliano di Salvatore Costanzo, per il recupero della nona e ultima di andata nel Top 10 (ore 15, arbitro Schipani di Benevento). Si tratta di una gara molto attesa: rivieraschi e trevigiani vantano gli stessi 25 punti in classifica. Nella fila dei veneti due ex Viadana: Garziera, rientrato in Argentina dove si è sottoposto a un intervento ad un ginocchio, e Brian Ormson, assente domenica nella sfida interna col Valorugby, che si è imposto 24-19. Non si sa ancora se potrà essere in campo contro la sua ex squadra. «Che Brian giochi o no – afferma Andrea Denti, capitano del Viadana – Mogliano resta sempre davvero un ottimo team, tanto che contro la corazzata Reggio Emilia ha giocato molto bene, sfiorando addirittura la vittoria. Ci attende dunque un altro confronto difficile, come lo è stato quello di domenica scorsa con le Fiamme Oro, portato però meritatamente a casa. Come sarà ostico il prossimo recupero di Roma con la Lazio, che potrà scendere in campo senza l’assillo di dover conquistare il successo a tutti i costi, non essendoci più retrocessioni nel Top 10. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, crescere e migliorarci. Il lavoro che hanno impostato German Fernandez e lo staff tecnico si sapeva in partenza che non avrebbe dato frutti immediati, bensì avrebbe portato a risultati nel corso della stagione. Stiamo andando bene e siamo contenti. Puntiamo alla vittoria, ma non dobbiamo fermarci: riuscire a conquistare tre successi nei recuperi sarebbe molto importante per la classifica, per il morale e per continuare a lavorare con tanto impegno ed entusiasmo. Dopo questo trittico dei recuperi, ci attende allo Zaffanella la sfida con la capolista Argos Petrarca Padova. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo. Abbiamo dimostrato che siamo un gruppo molto unito. Un grosso contributo viene dato da chi parte dalla panchina. Coloro che giocano meno ed entrano a gara in corso danno sempre il massimo, risultando spesso indispensabili e determinanti per vincere. L’importante è non mollare».