Rugby Top 10 – Viadana, Gregorio confermato: sesta stagione in giallonero

VIADANA Nuova conferma in casa Viadana: Pietro Gregorio. Classe 1993, nato a Feltre ma cresciuto a Sestri Levante, è a Viadana dall’età di 17 anni e quest’anno vestirà per la sua sesta stagione la maglia della prima squadra. Prima dell’esordio in Eccellenza avvenuto nel 2015, Gregorio ha maturato nel 2014 e nel 2015 due importanti esperienze formative, la prima in Sudafrica e la seconda in Nuova Zelanda, che lo hanno arricchito a livello personale. Il 28enne è anche un ex nazionale Seven: ha vestito l’azzurro nel 2016 in occasione del Sevens Grand Prix Series di Mosca e nel 2017 per la Nations Cup in Uruguay. Il gennaio scorso ha festeggiato le sue 100 presenze in giallonero. «Sono motivato per questa nuova stagione – afferma Gregorio – considerando anche i cambiamenti che stanno avvenendo nel nostro campionato. Viadana si farà trovare all’altezza. Ora al lavoro». Il general manager Ulises Gamboa ha aggiunto: «Pietro è un mediano di mischia esperto, un giocatore da tanti anni al Viadana, che considera come una famiglia. Negli anni con noi è cresciuto: sa gestire i momenti di una partita, sa quando accelerare o quando dare ritmo. Oltre ad essere uno dei giocatori con più esperienza della squadra, è uno di quelli con carattere e un esempio per noi. Giocatore esperto della prima squadra e bravissimo allenatore per il settore giovanile». Confermato nello staff anche Andrea Valigi, biologo nutrizionista dell’Under 17 di calcio e per il secondo anno del XV giallonero. «Il suo compito è controllare e consigliare ad ogni giocatore l’alimentazione adeguata alle sue necessità; perché, come si sa, non è necessario solo l’allenamento, questo va associato ad una completa e variata alimentazione. «Siamo lieti e onorati avere Andrea ancora un’altra stagione con noi – spiega Gamboa – La sua collaborazione è essenziale all’interno dello staff perché lavora per migliorare il nostro rendimento anche fuori campo. Rinforza quello che è uno staff internazionale insieme a Germán e al preparatore Peri». Intanto Ramiro Finco, da qualche mese ricoverato al Gemelli di Roma, ha ricevuto una lettera da Papa Francesco , anch’egli ricoverato in questi giorni nel nosocomio capitolino. Una lettera che ovviamente ha fatto molto piacere al tre quarti ala del Viadana, dandogli entusiasmo. Un gesto molto apprezzato.