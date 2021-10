Rugby Top 10 – Viadana si arrende ai Lyons

VIADANA Non basta al Viadana la reazione nel secondo tempo: i Lyons Piacenza sbancano lo Zaffanella con il punteggio di 26-35.

La squadra di Garcia supera i gialloneri di Fernandez, che segnano 3 mete nella ripresa, ma non riescono veramente a impensierire gli emiliani. Prossima gara per i gialloneri domenica 24 ottobre, ore 18, allo Stadio Lanfranchi Parma contro il Valorugby Emilia.

VIADANA-LYONS PIACENZA 26-35

Marcatori: p.t. 6’ m. Acosta (0-5), 11’ c.p. Ledesma (0-8), 14’ c.p. Ledesma (0-11), 16’ m. Bruno tr. Ledesma (0-18), 25’ c.p. Ledesma (0-21), 37’ m. Cuminetti (0-26), 39’ m. Zaridze (5-26); s.t. 43’ m. Locatelli tr. Ceballos (12-26), 45’ c.p. Ledesma (12-29), 72’ m. Locatelli tr. Ferrarini (19-29), 75’ c.p. Ledesma (19-32), 77’ c.p. Ledesma (19-35), 80’ m. Stavile tr. Ferrarini (26-35).

Rugby Viadana 1970: Mateu, Jannelli, Zaridze (63’ Quintieri), Modena, Massari, Ceballos (63’ Ferrarini), Di Chio (51’ Gregorio), Casado Sandri, Wagenpfeil (cap.) (66’ Denti And.- 70’ Gamboa), Stavile, Caila (38’ Locatelli), Schinchirimini, Galliano M. (68’ Sassi), Denti Ant., Halalilo (64’ Fiorentini).

All.: Fernandez, Gamboa.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A (73’ Fontana); Portillo, Petillo (70’ Lekic), Cissè (54’ Bance); Salvetti (62’ Cemicetti), Janse van Rensburg; Scarsini (41’ Salerno), Rollero (70’ Cocchiaro), Acosta (79’ Actis)

All.: Garcia.

Arbitro: Manuel Bottino (Roma)dobbiamo subito cambiare testa,

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Filippo Vinci (Brescia)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo.

Note: Giornata soleggiata, campo in ottime condizioni. Spettatori 500 circa. Cartellini: 24’ Denti Ant. (Rugby Viadana 1970); 78’ Jannelli (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 1/3; Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 2/2; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 7/10

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1; Sitav Rugby Lyons 4

Player of the Match: Ledesma (Sitav Rugby Lyons).