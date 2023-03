Rugby Top 10 – Viadana, un derby tira l’altro. Wagenpfeil: “A Colorno sarà una battaglia”

Viadana Agli ordini dello staff tecnico guidato da Bernardo Urdaneta, il Rugby Viadana ieri mattina ha ripreso la preparazione in vista del prossimo confronto di campionato in programma domenica a Colorno (ore 14). Se è vero che tutti in casa giallonera considerano il match col Calvisano il vero derby, per questioni geografiche, vista la breve distanza che separa Viadana da Colorno, anche questo può tranquillamente rientrare nella categoria. Ed è destinato a rimanere l’unico dal momento che i bresciani l’anno prossimo, come è noto, non faranno il Top 10. Il Colorno, per giunta, è pieno zeppo di ex, a cominciare da Filippo Frati, assistente di coach Casellato, il direttore Stefano Romagnoli, il preparatore atletico Santiago Monzon, Plinio Sciamanna, tecnico della formazione femminile, e i giocatori Ignacio Ceballos e Matias Galliano.

La squadra parmense si è imposta nella gara d’andata allo Zaffanella per 41-28 e in classifica è quinta con 11 punti in più dei rivieraschi (45 contro 34). «Dopo la sconfitta casalinga con Piacenza – afferma il terza linea giallonero, Juan Alejandro Wagenpfeil – abbiamo reagito bene vincendo il derby col Calvisano. Siamo comunque un po’ lontani dalla zona play off, ma fin quando rimane la speranza, noi non molliamo. Restano quattro gare da giocare, domenica appunto a Colorno, poi in casa con le Fiamme Oro Roma, a Padova col Petrarca per chiudere allo Zaffanella col Valorugby Reggio Emilia. L’obiettivo è fare più punti possibili e alla finte tireremo le somme».

«Pensiamo al Colorno adesso – prosegue Wagenpgeil – squadra di valore, da affrontare con molta attenzione. Le sfide contro di loro sono state sempre combattute. Ovviamente andremo in campo per vincere, come è accaduto a Calvisano. Ripetersi non sarà facile, ma ci dobbiamo provare con tutte le nostre forze. Immagino verranno a vederci molti nostri tifosi e non vogliamo deluderli. Per quanto mi riguarda, sono tornato da poco in squadra dopo l’infortunio e sono molto contento di poter dare il mio apporto in quest’ultima parte di stagione».