Torna la Maratona della Battaglia: il 12 maggio la 2ª edizione della corsa nei territori di Curtatone e Borgo Virgilio

Cerese Sport e storia si incontrano ancora una volta per uno speciale evento, che dopo il successo dello scorso anno, torna con la volontà di diventare un’importante realtà nell’ambito degli eventi sportivi nazionali: il 12 maggio (dalle ore 9, partenza dal Boschetto) si correrà la Maratona della Battaglia. E’ stata presentata ieri nel Comune di Borgo Virgilio la seconda edizione della la manifestazione podistica, nata lo scorso anno grazie alla collaborazione tra il Comune di Curtatone ed il Club Super Marathon Italia. Uno speciale evento ideato per valorizzare il territorio – e in particolare una delle pagine più importanti della sua storia quale, appunto, la battaglia del 29 maggio 1848 – e promuovere la pratica dello sport tra i cittadini di tutte le età. Una prova, quella dello scorso anno, ampiamente superata tanto che ora la maratona si allarga anche al Comune di Borgo Virgilio. «In attesa di poterci espandere in futuro anche in altri territori che ne hanno fatto richiesta», hanno spiegato i sindaci di Curtatone Carlo Bottani e di Borgo Virgilio Francesco Aporti. Collaborazione che quest’anno si avvarrà anche della Comunità indiana oltre che delle associazioni sportive locali. «Abbiamo degli obiettivi molto chiari – ha aggiunto il consigliere delegato allo sport Matteo Totaro: partecipazione, spirito di appartenenza e cultura dello sport, perché attorno a questo concetto gira tutto. Sarà una grande festa».

Tre i percorsi previsti: “Corri Curtatone Corri” di 10 km (aperta a tutti); “Mezza maratona” da 21,097 km e “Maratona della Battaglia” da 42,195 km. Tutti i percorsi si snoderanno tra Curtatone e Borgo Virgilio nei punti che furono luogo di scontro nel 1848. E se sport e cultura si uniscono, è già stata confermata, come annunciato dal presidente del Club Super Marathon Paolo Gino, la partecipazione tra i podisti di 30 studenti dell’Università di Pisa, che ha dato il patrocinio alla manifestazione: vogliono idealmente rappresentare gli studenti pisani che combatterono quel 29 maggio. «Il nostro sogno è di entrare nella top 10 delle maratone nazionali; oggi siamo al 17esimo posto». Proprio per questo non mancheranno figure di spicco come l’ultramaratoneta Alessio Grillini. Per ulteriori informazioni sulla corsa www.clubsupermarathon.it.