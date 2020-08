Calcio dilettanti – Format Crl, in Eccellenza (e Prima) gironi a 18 squadre

MANTOVA Sorpresa: il Consiglio Direttivo del Crl ieri si è riunito per decidere i format dei prossimi campionati. Ratificati i numeri ufficiali, già comunicati nelle scorse giornate: nel 2020/2021 sono state iscritte 50 società in Eccellenza, 100 in Promozione, 200 in Prima, 383 di Seconda, 72 Under 19 A, 153 Under 19 B, 35 Under 17 elite, 70 Under 17 regionale, 82 Under 16, 33 Under 15 elite, 75 Under 15 regionale. Anche il movimento femminile ha confermato i propri numeri con 16 iscritte in Eccellenza, 26 in Promozione e 14 nell’Under 19. Per il calcio a cinque, 15 sono le iscritte in Serie C1 e 29 in Serie C2. In controtendenza con regioni limitrofe, per esempio l’Emilia Romagna che ha varato un numero di gironi più alto, ma con 14 partecipanti, i format hanno visto un allargamento di partecipanti ai singoli gironi, che restano invariati come numero. Dunque l’Eccellenza passa a 18 con tre gironi, la Promozione rimane a 6 gironi da 16, la Prima invece avrà 4 gironi da 18 e 8 da 16, 24 gironi da 16 in Seconda. Gironi da 18 anche nella Juniores Regionale A e in 5 dei 9 gironi della Juniores B. Una soluzione che ha lasciato perplesse (eufemismo) diverse società, che ancora non hanno fatto sentire la propria voce, ma potrebbero farlo molto presto: le necessità di far quadrare i numeri, si scontrano con le aspettative di molte società, che attendevano una diminuzione delle partite anche in considerazione della minaccia di nuovi possibili lockdown durante l’inverno.

«Abbiamo predisposto l’attività regionale utilizzando il quadro attuale senza snaturare i campionati e con la previsione, sostenuta dalle attuali condizioni generali e dalle recenti aperture anche istituzionali in tema di ripresa dello sport, di poter iniziare la stagione nelle date già previste (dal 13 settembre partenza delle Coppe, dal 27 settembre i campionati) – ha commentato il presidente del Crl Giuseppe Baretti -. Se poi sopravvenissero problematiche diverse, cosa che per il bene comune ci auguriamo non accada, saremo pronti anche a metter mano all’attuale impostazione per fronteggiare ogni differente esigenza che dovesse manifestarsi. Ma l’auspicio di tutti noi è ovviamente che con questa nuova annata si riesca finalmente a tornare quanto prima, anche nello sport, alla normalità, quella normalità cui aneliamo in ogni campo dopo la pandemia che ha colpito il nostro Paese e più d’ogni altra la nostra Regione». Il prossimo Consiglio Direttivo, convocato per il 24 agosto, provvederà alla ratifica delle ulteriori richieste di iscrizione delle altre categorie e all’approvazione della composizione dei gironi regionali.

ORGANICI E FORMAT

Eccellenza (54 squadre; 4 saranno ripescate)

3 gironi da 18

Promozione (96 squadre)

6 gironi da 16

1ª Categoria (200 squadre)

4 gironi da 18 e 8 gironi da 16

2ª Categoria (384 squadre, 1 sarà ripescata)

24 gironi da 16

Juniores reg. A (72 squadre)

4 gironi da 18

Juniores reg. B (154 squadre, 1 sarà ripescata)

4 gironi da 16 e 5 gironi da 18

Promozione Femminile (26 squadre)

2 gironi da 13