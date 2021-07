Il gruppo Bompieri replica alle pesanti accuse dell’organizzazione Animal Equality: facciamo chiarezza!

La società Agricola Bompieri è assolutamente sconcertata per la continua diffusione di comunicati e la pubblicazione di filmati realizzati da Animal Equality che danno una visione errata rispetto a come opera la società Agricola Bompieri e alla filosofia imprenditoriale della stessa oltre che essere gravemente diffamatori dell’immagine del Gruppo Bompieri. Ci si stupisce anche di come alcuni organi di informazione, che hanno dato spazio ai comunicati e ai video prodotti da Animal Equality, non abbiano contattato l’Azienda Bompieri per un confronto e per concedere un dovuto diritto di replica.

Nei giorni seguenti alla diffusione del comunicato stampa da parte di Animal Equality avvenuta il 15 luglio u.s., ripreso anche da emittenti televisive, la famiglia Bompieri è stata oggetto di gravissime minacce, anche di morte, da parte di ignoti, già denunciate all’Autorità competente.

La società Agricola Bompieri ritiene quindi di interrompere il silenzio ed intervenire ufficialmente per fornire una serie di precisazioni.

1. La società Agricola Bompieri ha iniziato da diversi anni, e continua tutt’oggi, un piano di ingenti investimenti per rimodernare e ristrutturare gli allevamenti ed adeguarli ai più elevati standard di benessere animale, come ad esempio l’eliminazione delle gabbie in alcune scrofaie, e di biosicurezza, accompagnato da un piano di formazione permanente che coinvolge gli oltre 150 dipendenti. Queste scelte imprenditoriali hanno già determinato la dismissione di siti produttivi, in affitto o in soccida, le cui proprietà non si sono rese disponibili a tali esigenze di adeguamento.

Tutti gli allevamenti della società Agricola Bompieri sono oggetto di costanti controlli effettuati da ispettori interni qualificati e da ispettori esterni all’azienda delle ATS e di Enti terzi che hanno sempre confermato il rispetto delle normative europee e italiane sul benessere animale.

Eventuali condotte scorrette o colpevoli mancanze messe in atto da singoli operatori all’interno di singoli allevamenti sono state e saranno sanzionate nel rispetto delle normative a tutela dei lavoratori stessi.

Probabilmente, in seguito agli esposti di Animal Equality, vi sono stati controlli straordinari da parte delle Autorità preposte (Ats e Carabinieri) nelle aziende della società Agricola Bompieri, controlli che hanno ulteriormente confermato il rispetto da parte della società Agricola Bompieri delle normative in materia di benessere animale e di biosicurezza.

2. La società Agricola Bompieri, quindi, contrariamente a quanto si evince dai comunicati emessi da Animal Equality e dai filmati prodotti, è da considerare una delle eccellenze nel settore zootecnico italiano, e ogni giorno lavora in condizioni che vanno anche oltre a quanto richiesto dalla normativa.

Nel corso degli anni, proprio per migliorare il benessere animale, sono state coinvolte anche le nostre associazioni di categoria che hanno fornito il loro contributo, così come associazioni animaliste diverse da Animal Equality.

3. Contestiamo il modus operandi di Animal Equality che è entrata all’interno degli allevamenti illegalmente, nelle ore notturne e senza autorizzazione, violando anche i più elementari protocolli sanitari (che sono stati creati proprio per la tutela degli animali).

4. Animal Equality ha diffuso notizie riguardanti la nostra società Agricola senza alcun previo accertamento di responsabilità alcuna da parte delle Autorità competenti, continua e persiste in una campagna mediatica diffamatoria sulla base di filmati la cui genuinità ed obiettività è a dire poco discutibile.

Questo modus operandi costringe la società Agricola Bompieri ad intraprendere azioni legali a difesa della propria immagine e reputazione, avendo come unico obiettivo quello di continuare l’attività in un’ottica di miglioramento continuo, di investimenti sul territorio e di attenzione al consumatore finale ed al benessere animale.

5. Rimaniamo sempre aperti ad un confronto pubblico, anche attraverso la visita dei siti produttivi tutti, per verificare il lavoro della società Agricola Bompieri, alla presenza di Coldiretti, nostra associazione di categoria che sostiene da anni iniziative per il miglioramento sostenibile del benessere animale e di ANAS, che è l’Ente per il miglioramento delle razze suine italiane, attività a cui partecipiamo, con l’ottica di ottenere prodotti di qualità nel rispetto della tradizione e del benessere animale.

La Direzione aziendale