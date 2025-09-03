Attiviste sul palco di Fiorella Mannoia

La sera di mercoledì 2 settembre un gruppo di attiviste del collettivo No Food No Science, già noto a Mantova in particolare per le proteste contro Food&Science e Festivaletteratura, è riuscito a salire sul palco durante il concerto di Fiorella Mannoia e a disturbare lo svolgimento dell’evento aprendo uno striscione di protesta contro Latterie Virgilio, sponsor del Mantova Summer Fest, la rassegna di concerti estiva organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia.