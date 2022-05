CASTEL GOFFREDO Si accascia al suolo durante la partita di calcio e muore in ospedale a Milano. Tragedia a Casalpoglio, dove il 28enne Dimitri Roveri capitano del Quingentole, ha accusato un arresto cardiaco che gli è risultato fatale. A nulla sono valsi i soccorsi sul campo prima della sorella (sugli spalti con i genitori) e poi dei sanitari. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Milano e sottoposto ad un lungo e complicato intervento chirurgico, il 28enne è purtroppo deceduto in serata.