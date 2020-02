Maxi coltivazione di “maria” in una corte agricola di Sustinente: arrestati due albanesi

MANTOVA – Una maxi coltivazione di marijuana scoperta in una corte agricola nelle campagne di Sustinente è stata scoperta ieri dai carabinieri e dalla polizia locale. Le forze dell’ordine hanno trovato ben mille vasi: 457 con una pianta di marijuana ciascuno e 576 colmi di terriccio pronti per la semina. Una enorme coltivazione nella grande corte agricola, che si trova in via Ca’ Basse Fornace, per la quale sono stati arrestati il 43enne B.E. e il 39enne D.L., entrambi di nazionalità albanese. Le forze dell’ordine sono intervenute perché alla polizia locale era arrivata una segnalazione riguardo i due rottweiler che gli arresatati lasciavano liberi di scorrazzare dentro e fuori dalle pertinenze della corte agricola. Una volta giunti sul posto, Cc e polizia locale si sono subito resi conto del rumore prodotto dalle ventole e dai motori usati per l’enorme coltivazione. Una volta entrate in uno dei cinque stabili di cui si compone la tenuta, le forze dell’ordine si sono trovare immerse nell’enorme coltivazione. L’impianto elettrico era stato collegato direttamente all’impianto generale che rifornisce tutta la zona. I due responsabili sono quindi stati arrestati per coltivazione di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Marijuana e corte agricola sono stati sequestrati e i cani affidati ad un canile convenzionato con il Comune di Sustinente. (g.b.)