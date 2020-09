Ubriaca alla guida causa un incidente: denunciata polacca 37enne

ACQUANEGRA I Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato una donna, classe 1983, per guida in stato di ebbrezza.

I militari infatti, lo scorso 8 agosto, erano intervenuti in via Trieste dove M.P., nata in Polonia e residente ad Acquanegra, alla guida della sua autovettura aveva causato un incidente stradale, nel quale la stessa rimaneva ferita.

Trasportata dal 118 presso l’Ospedale OglioPo di Casalmaggiore, a seguito dei controlli eseguiti, la donna è risultato avere un tasso alcolemico di quasi 3 volte superiore ai limiti, ed è quindi stato deferita dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente.