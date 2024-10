In Australia Marquez vince il duello con Martin, Bagnaia a -20

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla ducati Gresini, vince il Gran Premio d’Australia, disputato sul circuito di Phillip Island. Per l’otto volte iridato si tratta del terzo successo stagionale, arrivato nonostante un piccolo inciampo in partenza. Costretto, invece, ad accontentarsi del secondo posto, Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) dopo una strenua resistenza fino a cinque giri dal termine. L’ultimo gradino del podio è occupato da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) che perde ulteriori cinque punti in classifica da Martin (ora distante 20 lunghezze). Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo) chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Franco Morbidelli, Brad Binder, Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez. E’ caduto, invece, Marco Bezzecchi.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).