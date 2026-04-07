Pasqua, controlli intensificati a Mantova e provincia
Intensificati i controlli a Mantova e provincia in occasione delle festività pasquali: più sicurezza per i cittadini. Nell’ambito dei servizi condivisi in sede di...
Sabato la presentazione del libro “L’architettura del Rinascimento. Storia e...
Sabato 11 aprile, alle ore 11:00, la Biblioteca Comunale Teresiana ospita, in Prima Sala Monumentale, la presentazione del libro L'architettura del Rinascimento. Storia e...
Ancora 24 ore di sole e clima quasi estivo. Da...
L’anticiclone ci regalerà fino a domani pomeriggi di piena primavera con temperature massime quasi estive. Dopo una Pasqua quasi estiva, ieri il termometro ha...
Addio al commediografo Angelo Lamberti
CASTEL D’ARIO / PORTO MANTOVANO – Una notizia che ha destato profondo cordoglio non solo a Castel d’Ario, il suo paese d’origine, e a...
Cooperativa Santa Lucia: verso i 40 anni di collaborazione con...
I documenti più datati risalgono alla primavera del 1986. Quarant’anni fa il nome di Cooperativa Santa Lucia non era stato scritto, ma negli appunti...
Minacce per riavere la patente: patteggia 20 mesi, pena non sospesa...
CANNETO SULL'OGLIO Quando gli avevano sospeso la patente per sei mesi nel gennaio 2025 era residente a Piadena, ma si era poi spostato nel...
Rissa sul lungolago tra italiani e nordafricani: due giovani in ospedale
MANTOVA Calci, pugni e colpi di spranga. Due ventenni sono finiti in ospedale dopo una rissa tra due gruppi gruppi di giovani scoppiata per...
Gasolio in salita libera: ieri a Mantova 2,105 euro al litro...
MANTOVA Traffico intenso sulle strade e autostrade italiane. Il prezzo del carburante continua a salire nonostante la proroga del taglio delle accise, ma per...
Cade in moto lungo la rampa dell’A22: gravissimo 46enne
MANTOVA Lo hanno trovato riverso a terra accanto alla sua moto privo di conoscenza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della...
Telefono Amico Mantova: al via da oggi la non-stop di Pasqua....
MANTOVA Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Ma chi vive solo e ai margini non ha i “suoi”, così con le...
Senza casco investiti in monopattino: uno scappa, multato l’altro
Mantova Sono finiti con il monopattino elettrico contro un’auto, e uno di lor dopo essersi fatto medicare sul posto, se l’è data a gambe...
Maltrattamenti all’asilo nido: proposti cinque patteggiamenti a tre anni
MANTOVA Cinque richieste di patteggiamento della pena, ciascuna delle quali concordate nell’orbita edittale dei tre anni di reclusione, oltre a due proposte di archiviazione...
Controlli in città: giovani con coltelli, adulti ubriachi e con droga
Mantova Ragazzini che vanno in giro con delle lame in tasca, adulti che guidano ubriachi, e altri che vanno in giro con modiche quantità...
I migliori tortelli di zucca a Mantova li cucina uno chef...
MANTOVA Chi l’avrebbe mai detto? Per gustare i migliori tortelli di zucca mantovani (o a meglio dire, i più foodish) bisogna andare in un...
Murari rilancia il Bilancio di Genere
MANTOVA Sala degli Stemmi di Mantova al colmo della capienza, nella serata di martedì 1° aprile, in occasione dell’incontro “Costruire la parità – Verso un...
“Switch on”: parte il progetto che spegne il rame e porta...
MANTOVA Mynet e il Comune capoluogo hanno lanciato il progetto “Mantova Switch on” che porterà la fibra ottica in tutta la rete locale e sostituirà...
In Comune l’incontro con i piccoli pazienti ugandesi salvati dalla Pobic
MANTOVA Due bambini ugandesi operati al cuore al Gaslini di Genova, accompagnati dalle mamme e dai volontari della organizzazione non governativa Pobic odv che opera...
Atti persecutori all’ex moglie, parricida condannato di nuovo
MANTOVA Condannato a due anni per stalking nei confronti della ex moglie, oltre che per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma però mandato assolto...
Mazzette sulle forniture, ex manager Barilla sotto accusa
MANTOVA - Con nuove escussioni testimoniali è proseguito ieri il processo con rito collegiale istruito a carico di un 69enne di Parma, unitamente ad...
Studenti a lezione di legalità con i Carabinieri. Focus su sicurezza...
MANTOVA - Una mattinata dedicata alla legalità, alla formazione civica e alla prevenzione quella vissuta da settanta studenti dell’Istituto superiore “Bonomi Mazzolari”. Nella sede...
Rapina col machete in sala slot, stangata per i due...
MANTOVA - Con il volto travisato da una calzamaglia nonché armati di machete e roncola, avevano fatto irruzione nella sala giochi Best Game e,...
Festività, variazioni agli orari: ecco come cambiano sportelli e Call Center...
MANTOVA - In occasione delle imminenti festività, gruppo Tea informa che gli orari di apertura degli sportelli e del Call Center subiranno alcune variazioni....
Mynet, Legittimo riconfermato nel CdA di Mix
MANTOVA - Mynet consolida la sua posizione di primo piano nel panorama delle infrastrutture digitali italiane. L'assemblea dei soci di Mix (Milan Internet Exchange),...
“Cuore aperto”, la Pobic presenta il progetto
MANTOVA - Oggi alle 12, nella sala Consiliare del Palazzo Municipale, in via Roma 39, si terrà l’incontro tra una delegazione della Ong Pobic...
Da Regione oltre 220mila euro per l’acquisto di nuovi autobus
MANTOVA - Regione Lombardia ha stanziato oltre 1,9 milioni di euro a favore delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale per l’acquisto di nuovi autobus....
Uova, biodiversità e creatività: al mercato contadino mattina dedicata alle famiglie
MANTOVA - Le uova si confermano uno degli alimenti più preziosi della dieta quotidiana: sono ricche di proteine di alta qualità, vitamine e nutrienti...
Turismo e ristorazione: segnali moderati per la Pasqua mantovana
MANTOVA - Pasqua si avvicina e il sistema turistico e della ristorazione del territorio mantovano si presenta con segnali complessivamente cauti ma non negativi. Le...