Cronaca

Pasqua, controlli intensificati a Mantova e provincia

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Intensificati i controlli a Mantova e provincia in occasione delle festività pasquali: più sicurezza per i cittadini. Nell’ambito dei servizi condivisi in sede di...
Cronaca

Sabato la presentazione del libro “L’architettura del Rinascimento. Storia e...

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Sabato 11 aprile, alle ore 11:00, la Biblioteca Comunale Teresiana ospita, in Prima Sala Monumentale, la presentazione del libro L'architettura del Rinascimento. Storia e...
Cronaca

Ancora 24 ore di sole e clima quasi estivo. Da...

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L’anticiclone ci regalerà fino a domani pomeriggi di piena primavera con temperature massime quasi estive. Dopo una Pasqua quasi estiva, ieri il termometro ha...
Cronaca

Addio al commediografo Angelo Lamberti

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CASTEL D’ARIO / PORTO MANTOVANO – Una notizia che ha destato profondo cordoglio non solo a Castel d’Ario, il suo paese d’origine, e a...
Cronaca

Cooperativa Santa Lucia: verso i 40 anni di collaborazione con...

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I documenti più datati risalgono alla primavera del 1986. Quarant’anni fa il nome di Cooperativa Santa Lucia non era stato scritto, ma negli appunti...
Cronaca

Minacce per riavere la patente: patteggia 20 mesi, pena non sospesa...

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CANNETO SULL'OGLIO  Quando gli avevano sospeso la patente per sei mesi nel gennaio 2025 era residente a Piadena, ma si era poi spostato nel...
Cronaca

Rissa sul lungolago tra italiani e nordafricani: due giovani in ospedale

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MANTOVA  Calci, pugni e colpi di spranga. Due ventenni sono finiti in ospedale dopo una rissa tra due gruppi gruppi di giovani scoppiata per...
Cronaca

Gasolio in salita libera: ieri a Mantova 2,105 euro al litro...

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MANTOVA Traffico intenso sulle strade e autostrade italiane. Il prezzo del carburante continua a salire nonostante la proroga del taglio delle accise, ma per...
Cronaca

Cade in moto lungo la rampa dell’A22: gravissimo 46enne

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MANTOVA  Lo hanno trovato riverso a terra accanto alla sua moto privo di conoscenza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della...
Cronaca

Telefono Amico Mantova: al via da oggi la non-stop di Pasqua....

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MANTOVA  Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Ma chi vive solo e ai margini non ha i “suoi”, così con le...
Cronaca

Senza casco investiti in monopattino: uno scappa, multato l’altro

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Mantova Sono finiti con il monopattino elettrico contro un’auto, e uno di lor dopo essersi fatto medicare sul posto, se l’è data a gambe...
Cronaca

Maltrattamenti all’asilo nido: proposti cinque patteggiamenti a tre anni

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MANTOVA  Cinque richieste di patteggiamento della pena, ciascuna delle quali concordate nell’orbita edittale dei tre anni di reclusione, oltre a due proposte di archiviazione...
Cronaca

Controlli in città: giovani con coltelli, adulti ubriachi e con droga

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Mantova Ragazzini che vanno in giro con delle lame in tasca, adulti che guidano ubriachi, e altri che vanno in giro con modiche quantità...
Cronaca

I migliori tortelli di zucca a Mantova li cucina uno chef...

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MANTOVA  Chi l’avrebbe mai detto? Per gustare i migliori tortelli di zucca mantovani (o a meglio dire, i più foodish) bisogna andare in un...
Cronaca

Murari rilancia il Bilancio di Genere

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MANTOVA Sala degli Stemmi di Mantova al colmo della capienza, nella serata di martedì 1° aprile, in occasione dell’incontro “Costruire la parità – Verso un...
Cronaca

“Switch on”: parte il progetto che spegne il rame e porta...

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MANTOVA Mynet e il Comune capoluogo hanno lanciato il progetto “Mantova Switch on” che porterà la fibra ottica in tutta la rete locale e sostituirà...
Cronaca

In Comune l’incontro con i piccoli pazienti ugandesi salvati dalla Pobic

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MANTOVA Due bambini ugandesi operati al cuore al Gaslini di Genova, accompagnati dalle mamme e dai volontari della organizzazione non governativa Pobic odv che opera...
Cronaca

Atti persecutori all’ex moglie, parricida condannato di nuovo

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MANTOVA Condannato a due anni per stalking nei confronti della ex moglie, oltre che per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma però mandato assolto...
Cronaca

Mazzette sulle forniture, ex manager Barilla sotto accusa

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MANTOVA  - Con nuove escussioni testimoniali è proseguito ieri il processo con rito collegiale istruito a carico di un 69enne di Parma, unitamente ad...
Cronaca

Studenti a lezione di legalità con i Carabinieri. Focus su sicurezza...

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MANTOVA - Una mattinata dedicata alla legalità, alla formazione civica e alla prevenzione quella vissuta da settanta studenti dell’Istituto superiore “Bonomi Mazzolari”. Nella sede...
Cronaca

Rapina col machete in sala slot, stangata per i due...

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MANTOVA - Con il volto travisato da una calzamaglia nonché armati di machete e roncola, avevano fatto irruzione nella sala giochi Best Game e,...
Cronaca

Festività, variazioni agli orari: ecco come cambiano sportelli e Call Center...

Sabrina - 0
MANTOVA  - In occasione delle imminenti festività, gruppo Tea informa che gli orari di apertura degli sportelli e del Call Center subiranno alcune variazioni....
Cronaca

Mynet, Legittimo riconfermato nel CdA di Mix

Sabrina - 0
MANTOVA - Mynet consolida la sua posizione di primo piano nel panorama delle infrastrutture digitali italiane. L'assemblea dei soci di Mix (Milan Internet Exchange),...
Cronaca

“Cuore aperto”, la Pobic presenta il progetto

Sabrina - 0
MANTOVA - Oggi alle 12, nella sala Consiliare del Palazzo Municipale, in via Roma 39, si terrà l’incontro tra una delegazione della Ong Pobic...
Cronaca

Da Regione oltre 220mila euro per l’acquisto di nuovi autobus

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MANTOVA - Regione Lombardia ha stanziato oltre 1,9 milioni di euro a favore delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale per l’acquisto di nuovi autobus....
Cronaca

Uova, biodiversità e creatività: al mercato contadino mattina dedicata alle famiglie

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MANTOVA - Le uova si confermano uno degli alimenti più preziosi della dieta quotidiana: sono ricche di proteine di alta qualità, vitamine e nutrienti...
Cronaca

Turismo e ristorazione: segnali moderati per la Pasqua mantovana

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MANTOVA - Pasqua si avvicina e il sistema turistico e della ristorazione del territorio mantovano si presenta con segnali complessivamente cauti ma non negativi. Le...