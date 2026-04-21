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Tennis – Milano A vince la Finale Regionale Lombardia-Coppa Province 2026

RedaSport - 0
Mantova Si è chiusa con il successo della rappresentativa Milano A la prima edizione della Finale Regionale Lombardia-Coppa Province 2026, andata in scena alla...
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Calcio dilettanti – Moglia, la Prima è un nuovo inizio. Arletti:...

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Moglia Una domenica destinata a restare nella storia recente del Moglia. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri guidati da Alessandro Mutti hanno centrato la...
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Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, serve l’impresa con la...

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Mantova Con la sconfitta di venerdì scorso contro la Came Treviso, la corsa salvezza del Saviatesta si è complicata ulteriormente. Stasera però i biancorossi...
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Calcio dilettanti, i verdetti – Eccellenze salve, anche la Gove è...

RedaSport - 0
Mantova Tempo di verdetti per le nostre portacolori: alcuni già acquisiti, altri da determinare negli ultimi 90’. Tutte salve, come già ampiamente previsto, le...
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Ciclismo Mtb – Baby più forti della pioggia a Cavriana: grande...

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CAVRIANA Il Trofeo Vela Sistemi, andato in scena ieri mattina a Cavriana, ha emesso i suoi verdetti e festeggiato anche coloro che hanno conquistato, per...
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Canoa – Cala il sipario sul Trofeo Sparafucile. Campari e Vesentini...

RedaSport - 0
MANTOVA Seconda giornata di gare ieri sul Lago Inferiore di Mantova per il Trofeo Sparafucile, che ha fatto da cornice agli atleti con condizioni meteo...
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Basket Serie B Interregionale – Amica Chips sconfitta a Oderzo (82-56)

RedaSport - 0
ODERZO (Tv) Si ferma a Oderzo la corsa dell’Amica Chips Stings, superata 82-56 al PalaOpitergium dalla Calorflex nella penultima giornata di regular season. Una sconfitta...
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Canoa – Spettacolo e primi verdetti al Trofeo Sparafucile

RedaSport - 0
MANTOVA La città di Virgilio torna al centro della scena internazionale con il Trofeo Sparafucile, organizzato dalla Lega Navale Mantova. Il Lago Inferiore è teatro...
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Rugby – Viadana U16, domani la sfida che vale il...

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Viadana L’Under 16 del Rugby Viadana, reduce dalla bella vittoria in terra meneghina contro l’ASR Milano (13-22), si prepara per la super sfida interna...
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Ciclismo – A Gussola la “Due Giorni”. Domani ...

RedaSport - 0
Mantova Ancora un fine settimana denso di appuntamenti per il ciclismo mantovano. Due le vetrine da seguire con particolare attenzione: oggi e domani a...
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Bocce – Davide Truzzi vince il prestigioso “Pallino d’Oro”

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Mantova Domenica scorsa, con una prestazione impeccabile, il suzzarese Davide Truzzi ha conquistato la 53ª edizione del prestigioso “Pallino d’Oro” di Sambucheto (Macerata). Gara...
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Volley – La Pallavolo Mantova celebra i 50 anni:...

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Mantova Una conferenza stampa scandita dagli aneddoti di una storia lunga cinquant’anni. Si è tenuta ieri, presso la sede del Comitato Territoriale Fipav Mantova,...
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Calcio 3a Categoria – San Giorgio agli spareggi con fiducia. Feci:...

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San Giorgio Domani pomeriggio l’Union Team ospita La Cantera nella sfida secca del primo turno dei play off di Terza Categoria con il vantaggio...
R. Oubina
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Rugby serie A Elite – Il Viadana va all’assalto della Capitale....

RedaSport - 0
Viadana Il momento delle parole va scemando e per Rugby Viadana e Fiamme Oro è tempo di mettere i fatti sul campo in quel...
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Calcio 1a Categoria – Porto carico per il rush finale. Guernieri:...

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Porto Mantovano Con il successo per 2-1 sulla Serenissima, il Porto è tornato in zona play off: quinto a quota 50 punti, al pari...
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Automobilismo – La Solferino Rally Pecso brilla su più fronti: Zanini-Cavazzini...

RedaSport - 0
Solferino Fine settimana impegnativo ma con eccellenti risultati: al Rally Prealpi Orobiche (Bg) la coppia Zanini-Cavazzini (in foto) ha fatto la voce grossa, conquistando...
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Calcio giovani – Il programma del weekend

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JUNIORES REGIONALE U19 ELITE Ultima giornata, oggi ore 15 Castelleone-Atletico Orsa Iseo Ciliverghe-Cividate Pontoglio Castiglione-La Sportiva Ome (ore 17) Cazzagobornato-Mario Rigamonti Curtatone-Sported Maris Castellana-Valcalepio (ore 16) Darfo Boario-Verolese Bsv Garda-Aurora Travagliato Classifica: Darfo Boario...
Luca Baldini
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Tamburello – Il Castellaro vuole vincere a Segno, la Cavrianese...

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Mantova Quarta giornata di andata per la massima serie maschile. Nell’anticipo (ore 15.30) è chiamato a tornare al successo il Segno nell’ospitalità al Castellaro,...
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Canoa – Riflettori sul Trofeo Sparafucile. In 600 sul Lago...

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Mantova Oggi e domani Mantova diventerà il centro della canoa velocità: ritorna il Trofeo Sparafucile, prestigiosa manifestazione che unirà competizioni internazionali e nazionali. L’ultima...
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Dai kart all’automodellismo: la storia di Marco Gementi

RedaSport - 0
MANTOVA La storia di Marco Gementi, ragazzino di 14 anni, è di grande insegnamento per tutti. Cresciuto con l’amore per le corse, Marco ha...
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Calcio Prima Categoria – Rapid Olimpia, patron Pasetti conferma in blocco...

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GAZOLDO DEGLI IPPOLITI La Rapid Olimpia guarda al finale di stagione con fiducia e sceglie fin da ora la continuità. Il club ha infatti confermato...
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Rugby Serie A Elite – Gamboa chiama Viadana all’impresa: “Con le...

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VIADANA A poche ore di distanza dalla sfida delle sfide, quella che oppone Fiamme Oro e Rugby Viadana nella Capitale, un vero e proprio spareggio...
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Automobilismo – La Solferino Pecso brilla su più fronti con Zanini-Cavazzini...

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SOLFERINO Fine settimana impegnativo ma con eccellenti risultati: al Rally Prealpi Orobiche (Bg) la coppia Zanini-Cavazzini (in foto) ha fatto la voce grossa, conquistando il...
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Calcio giovani – Esperienza positiva al Trofeo Adriatico di Rimini per...

RedaSport - 0
RIMINI Al Trofeo Adriatico di Rimini, tra le più partecipate manifestazioni internazionali giovanili, non è mancata l’Union Team Marmirolo, che ha portato in campo il...
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Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, a Treviso o la...

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MANTOVA Il Saviatesta si lecca le ferite, che bruciano parecchio dopo la sconfitta contro Pomezia. I virgiliani hanno infatti sprecato l’occasione per rilanciarsi in classifica...
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Ciclismo – Il 2 maggio torna il Trofeo Comune di Medole...

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MEDOLE Il Ciclo Club 77 con il Comune di Medole, il Comitato provinciale Fci e il main sponsor Metalblok hanno tolto i veli ieri sera...
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Volley Serie D femminile – Davis senza rivali: la promozione si...

RedaSport - 0
SAN GIORGIO BIGARELLO La Volley Davis conferma il proprio ruolo di dominatrice del campionato di Serie D femminile superando con un netto 3-0 la vicecapolista...