Tennis – Milano A vince la Finale Regionale Lombardia-Coppa Province 2026
Mantova Si è chiusa con il successo della rappresentativa Milano A la prima edizione della Finale Regionale Lombardia-Coppa Province 2026, andata in scena alla...
Calcio dilettanti – Moglia, la Prima è un nuovo inizio. Arletti:...
Moglia Una domenica destinata a restare nella storia recente del Moglia. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri guidati da Alessandro Mutti hanno centrato la...
Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, serve l’impresa con la...
Mantova Con la sconfitta di venerdì scorso contro la Came Treviso, la corsa salvezza del Saviatesta si è complicata ulteriormente. Stasera però i biancorossi...
Calcio dilettanti, i verdetti – Eccellenze salve, anche la Gove è...
Mantova Tempo di verdetti per le nostre portacolori: alcuni già acquisiti, altri da determinare negli ultimi 90’. Tutte salve, come già ampiamente previsto, le...
Ciclismo Mtb – Baby più forti della pioggia a Cavriana: grande...
CAVRIANA Il Trofeo Vela Sistemi, andato in scena ieri mattina a Cavriana, ha emesso i suoi verdetti e festeggiato anche coloro che hanno conquistato, per...
Canoa – Cala il sipario sul Trofeo Sparafucile. Campari e Vesentini...
MANTOVA Seconda giornata di gare ieri sul Lago Inferiore di Mantova per il Trofeo Sparafucile, che ha fatto da cornice agli atleti con condizioni meteo...
Basket Serie B Interregionale – Amica Chips sconfitta a Oderzo (82-56)
ODERZO (Tv) Si ferma a Oderzo la corsa dell’Amica Chips Stings, superata 82-56 al PalaOpitergium dalla Calorflex nella penultima giornata di regular season. Una sconfitta...
Canoa – Spettacolo e primi verdetti al Trofeo Sparafucile
MANTOVA La città di Virgilio torna al centro della scena internazionale con il Trofeo Sparafucile, organizzato dalla Lega Navale Mantova. Il Lago Inferiore è teatro...
Rugby – Viadana U16, domani la sfida che vale il...
Viadana L’Under 16 del Rugby Viadana, reduce dalla bella vittoria in terra meneghina contro l’ASR Milano (13-22), si prepara per la super sfida interna...
Ciclismo – A Gussola la “Due Giorni”. Domani ...
Mantova Ancora un fine settimana denso di appuntamenti per il ciclismo mantovano. Due le vetrine da seguire con particolare attenzione: oggi e domani a...
Bocce – Davide Truzzi vince il prestigioso “Pallino d’Oro”
Mantova Domenica scorsa, con una prestazione impeccabile, il suzzarese Davide Truzzi ha conquistato la 53ª edizione del prestigioso “Pallino d’Oro” di Sambucheto (Macerata). Gara...
Volley – La Pallavolo Mantova celebra i 50 anni:...
Mantova Una conferenza stampa scandita dagli aneddoti di una storia lunga cinquant’anni. Si è tenuta ieri, presso la sede del Comitato Territoriale Fipav Mantova,...
Calcio 3a Categoria – San Giorgio agli spareggi con fiducia. Feci:...
San Giorgio Domani pomeriggio l’Union Team ospita La Cantera nella sfida secca del primo turno dei play off di Terza Categoria con il vantaggio...
Rugby serie A Elite – Il Viadana va all’assalto della Capitale....
Viadana Il momento delle parole va scemando e per Rugby Viadana e Fiamme Oro è tempo di mettere i fatti sul campo in quel...
Calcio 1a Categoria – Porto carico per il rush finale. Guernieri:...
Porto Mantovano Con il successo per 2-1 sulla Serenissima, il Porto è tornato in zona play off: quinto a quota 50 punti, al pari...
Automobilismo – La Solferino Rally Pecso brilla su più fronti: Zanini-Cavazzini...
Solferino Fine settimana impegnativo ma con eccellenti risultati: al Rally Prealpi Orobiche (Bg) la coppia Zanini-Cavazzini (in foto) ha fatto la voce grossa, conquistando...
Calcio giovani – Il programma del weekend
JUNIORES REGIONALE U19 ELITE Ultima giornata, oggi ore 15 Castelleone-Atletico Orsa Iseo Ciliverghe-Cividate Pontoglio Castiglione-La Sportiva Ome (ore 17) Cazzagobornato-Mario Rigamonti Curtatone-Sported Maris Castellana-Valcalepio (ore 16) Darfo Boario-Verolese Bsv Garda-Aurora Travagliato Classifica: Darfo Boario...
Tamburello – Il Castellaro vuole vincere a Segno, la Cavrianese...
Mantova Quarta giornata di andata per la massima serie maschile. Nell’anticipo (ore 15.30) è chiamato a tornare al successo il Segno nell’ospitalità al Castellaro,...
Canoa – Riflettori sul Trofeo Sparafucile. In 600 sul Lago...
Mantova Oggi e domani Mantova diventerà il centro della canoa velocità: ritorna il Trofeo Sparafucile, prestigiosa manifestazione che unirà competizioni internazionali e nazionali. L’ultima...
Dai kart all’automodellismo: la storia di Marco Gementi
MANTOVA La storia di Marco Gementi, ragazzino di 14 anni, è di grande insegnamento per tutti. Cresciuto con l’amore per le corse, Marco ha...
Calcio Prima Categoria – Rapid Olimpia, patron Pasetti conferma in blocco...
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI La Rapid Olimpia guarda al finale di stagione con fiducia e sceglie fin da ora la continuità. Il club ha infatti confermato...
Rugby Serie A Elite – Gamboa chiama Viadana all’impresa: “Con le...
VIADANA A poche ore di distanza dalla sfida delle sfide, quella che oppone Fiamme Oro e Rugby Viadana nella Capitale, un vero e proprio spareggio...
Automobilismo – La Solferino Pecso brilla su più fronti con Zanini-Cavazzini...
SOLFERINO Fine settimana impegnativo ma con eccellenti risultati: al Rally Prealpi Orobiche (Bg) la coppia Zanini-Cavazzini (in foto) ha fatto la voce grossa, conquistando il...
Calcio giovani – Esperienza positiva al Trofeo Adriatico di Rimini per...
RIMINI Al Trofeo Adriatico di Rimini, tra le più partecipate manifestazioni internazionali giovanili, non è mancata l’Union Team Marmirolo, che ha portato in campo il...
Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, a Treviso o la...
MANTOVA Il Saviatesta si lecca le ferite, che bruciano parecchio dopo la sconfitta contro Pomezia. I virgiliani hanno infatti sprecato l’occasione per rilanciarsi in classifica...
Ciclismo – Il 2 maggio torna il Trofeo Comune di Medole...
MEDOLE Il Ciclo Club 77 con il Comune di Medole, il Comitato provinciale Fci e il main sponsor Metalblok hanno tolto i veli ieri sera...
Volley Serie D femminile – Davis senza rivali: la promozione si...
SAN GIORGIO BIGARELLO La Volley Davis conferma il proprio ruolo di dominatrice del campionato di Serie D femminile superando con un netto 3-0 la vicecapolista...