Fiamme in una legnaia, i vigili del fuoco evitano il...
ROVERBELLA Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13.15, nella frazione di Pellaloco, dove si è sviluppato un...
Aggressione a Eremo: 19enne accoltellato durante una lite
EREMO (Curtatone) Restano ancora da chiarire i contorni della violenta vicenda avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Villaggio Eremo, dove un diciannovenne è...
Lezione anti-truffa dei carabinieri a Suzzara
SUZZARA I Carabinieri della Stazione di Suzzara, lo scorso 23 aprile, hanno incontrato la cittadinanza presso il Centro Sociale di quel comune. All’incontro, cui erano...
Scontro all’incrocio maledetto: muore una 67enne a Moglia
MOGLIA Violento scontro tra un’auto e un furgone nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, all’incrocio tra via Coazze e strada Romana...
Vandali al circolo Pd di Torriana alla vigilia del 25 Aprile
TORRIANA (Serravalle Po) Intervento dei carabinieri nella giornata di venerdì a Torriana, frazione di Serravalle a Po, dove si è registrato un episodio di...
Ostiglia, controlli straordinari dei Carabinieri: hashish su un autobus e due...
Sono costanti i controlli preventivi pianificati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova. Nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per...
Castelbelforte, scontro tra mezzo della nettezza urbana e auto
CASTELBELFORTE Questa mattina, in Castelbelforte, si è verificato un sinistro stradale. Un mezzo della nettezza urbana di “Tea Mantova Ambiente”, condotto da un 46nneresidente...
Irregolarità in un laboratorio tessile: denunciata titolare
CURTATONE Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Curtatone, supportati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, hanno effettuato un controllo...
Lezione di legalità; i carabinieri incontrano gli studenti:
MEDOLE - Nella mattinata dello scorso 15 aprile, presso l’istituto comprensivo “Castiglione I” di Medole, si è svolto un incontro dedicato alla cultura della...
Sermide, furto al supermercato: denunciati due uomini per oltre 1.100 euro...
SERMIDE E FELONICA - Si erano recati a fare la spesa lo scorso 31 marzo presso il supermercato “Famila” di Sermide, ma, giunti alla...
Borgoforte, 50enne trovato morto in casa: allarme dato da un collega
BORGOFORTE - Tragedia nella mattinata di oggi, 23 aprile a Borgoforte, frazione del comune di Borgo Virgilio, dove un uomo di 50 anni è...
Incendio negli uffici di un’azienda dismessa a Carbonara Po
CARBONARA PO Incendio in uno stabile abbandonato a Carbonara Po nel primo pomeriggio di oggi. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno...
Roverbella – Asilo più accessibile: ascensore in arrivo
Roverbella Nuovo finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione è stato ottenuto dal Comune di Roverbella per la realizzazione di un importante servizio nell’ambito scolastico. «Siamo...
Truffa del finti carabinieri a Rivarolo, svaligiate tre abitazioni
RIVAROLO - Travestiti da carabinieri, hanno approfittato della fiducia di un’anziana e nel giro di pochi minuti hanno svaligiato tre abitazioni, in quel momento...
Scontro fra un’auto e uno scooter a Governolo: ferito un 63enne...
GOVERNOLO (Roncoferraro) Incidente sull'Ostigliese a Governolo di Roncoferraro alle 11.15 di questa mattina. I mezzi coinvolti sono uno scooter ed un’autovettura. La conducente del...
Tragedia sfiorata a Medole. Auto in fiamme nel fosso: salvi madre...
MEDOLE Tragedia sfiorata oggi poco dopo le 16 in strada Castiglione a Medole. Per una dinamica in corso di accertamento un'auto, una Lancia Y...
Banda del rame in azione, rubati 35 quintali di “oro rosso”...
CURTATONE Banda del rame in azione a Curtatone. La scorsa notte una pattuglia della locale Stazione, impegnata nel controllo del territorio in ambito dei...
Mandava avanti un’officina del tutto abusiva: denunciato un meccanico di 64...
SAN GIORGIO BIGARELLO Un’officina a tutti gli effetti: questo è quello che i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, unitamente ai Carabinieri Forestali del...
Imprenditrice rapinata all’uscita dal lavoro: denunciato un 43enne
DOSOLO Una 56enne di Dosolo titolare di un’azienda, dopo essere uscita dagli uffici mentre si dirigeva verso la propria autovettura, parcheggiata nel piazzale dell’attività, veniva...
Guidizzolo: scontro fra tre auto all’incrocio. Una 54enne trasferita a Brescia...
GUIDIZZOLO Una donna di 54 anni coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 a Guidizzolo è stata ricoverata all'ospedale Civile di...
Truffa ai danni di un giovane: i carabinieri denunciano una banda...
GONZAGA A ciascuno il suo: per gli anziani c'è il trucco del finto carabiniere, per i giovani invece il miraggio di un guadagno facile....
Operaio si schiaccia il piede con un transpallet
VIADANA Pomeriggio odierno, in Viadana, presso la ditta “Salumificio Gardani”, un operaio 51nne del luogo durante le fasi di lavoro, si schiacciava accidentalmente il piede...
Ostiglia, barista aggredita da due 15enni: identificate e denunciate
OSTIGLIA Un episodio che aveva creato allarme sociale nel comune di Ostiglia. Allarme prontamente rientrato grazie al rapido intervento dei Carabinieri della locale Stazione...
Condanna per pedopornografia del 2022: 41enne arrestato dai Carabinieri
Nella giornata di ieri, 20 aprile, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno tratto in arresto un 41nne del luogo, in esecuzione...
Rifiuti pericolosi in cortile: area sequestrata, 53enne denunciato
I Carabinieri della Stazione di Curtatone, nei giorni scorsi durante l’espletamento di un servizio perlustrativo inquadrato nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato...
Scontro tra auto e moto in via Mazzini: 34enne trasportato a...
CASTIGLIONE Questa mattina alle 7 a Castiglione delle Stiviere, via Giuseppe Mazzini, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte un’autovettura ed...
Pillole di salute Ats a Cavriana
L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute - Prevenzione incidenti domestici” che si terrà il 23 aprile presso la Sala Civica del...