L’InspiringPR di Ferpi a Bat Italia con “Piccoli gesti, grandi crimini”

VENEZIA (ITALPRESS) – Emozioni e coinvolgimento per il numeroso pubblico presente alla nona edizione di InspiringPR, oggi a Venezia, promosso da FERPI e organizzato da FERPI Triveneto, con la collaborazione di UniFERPI Padova, Verona e Gorizia. Una conferma, per Filippo Nani Presidente FERPI, della “forza di un appuntamento che anno dopo anno rinsalda relazioni all’interno della comunità dei relatori pubblici e dei comunicatori e ispira la loro attività”. Svelati anche i vincitori degli InspiringPR Award: il primo premio per la migliore campagna di relazioni pubbliche dell’anno va a Bat Italia. Suo il progetto “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, promosso da Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica, per aver interpretato al meglio il tema dell’educazione ambientale proposto da Chiesi Italia, partner del Premio. Ha ritirato il riconoscimento Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia. Al secondo posto si è classificato il progetto “Wavespace” di EY Italia, un laboratorio di trasformazione immersiva a Milano. A ritirare il premio Alessandro Vanoni, Director of Brand and Communication EY Italy and Brand Strategy Leader EY Europe West. Alessandra Grasso, Responsabile comunicazione Agorà coop, ha invece ritirato il terzo Premio dedicato alla campagna sociale realizzata da Agorà Cooperativa Sociale per la Regione Liguria con “La violenza mi riguarda”.Per le tesi di laurea, il Premio “E’ il digitale, bellezza!” in memoria di Adriana Ripandelli, è stato assegnato a Federica Fasano, studentessa del Corso di laurea triennale in Lingue e Comunicazione per l’Impresa e il Turismo presso l’Università della Valle d’Aosta con l’elaborato “L’influenza dei social networks sulle varie fasi del processo d’acquisto dei consumatori appartenenti alla Generazione Z”. Il premio è stato consegnato da Decio Ripandelli, fratello di Adriana insieme al marito Alessandro Sattanino con la sorella, la giornalista Mariolina Sattanino, alla presenza di Roberto Binaghi, Chairman e CEO di Mindshare. “InspiringPR è il fiore all’occhiello della delegazione del Triveneto, ideato nove anni fa e ormai un appuntamento fisso. Un’organizzazione complessa possibile grazie al lavoro e all’esperienza dei soci Ferpi, alla collaborazione degli studenti di UniFERPI e con l’apporto crescente degli sponsor. L’emozione è un tema molto composito, come hanno evidenziato gli speaker presenti – Tiziana Bernardi, Alessandro Bordini, Luciano Canova, Red Canzian, Pier Luigi Dal Pino, Ernesto Di Iorio, Caterina Garofalo, Alberto Gianfreda, Jim Macnamara, Maddalena Mayneri, Mariangela Mincione, Simone Origio, Pegah Moshir Pour, Francesco Rotolo, Sebastiano Zanolli- fortemente legato alla comunicazione. Pensiamo a tutti gli strumenti comunicativi, siano essi audio, video e testuali o agli eventi come InspiringPR che mirano sempre più a coinvolgere i pubblici per far vivere loro esperienze e quindi emozioni”, così la delegata di Ferpi Triveneto, Ada Sinigalia, in apertura dell’evento.

