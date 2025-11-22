durante la seduta del Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio di Mantova, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonio Homem, presidente della Sonnabend Collection Foundation.

La cittadinanza onoraria è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Si sono susseguiti gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Allegretti, che ha tracciato un profilo di Homem, del Sindaco Mattia Palazzi che ha ringraziato Antonio Homem e il figlio Phokion ed ha ripercorso la storia dell’arrivo della collezione Sonnabend a Mantova ,del consigliere Claudio Bondioli Bettinelli; ha preso poi la parola Antonio Homem, pronunciando il seguente intervento:

“Signor Sindaco,

Membri del Consiglio Comunale, Autorità e cittadini di Mantova. Desidero ringraziarvi per avermi conferito la cittadinanza onoraria della Città di Mantova.Non solo è un grande onore, ma anche un immenso piacere.

Mi sono innamorato di Mantova circa 50 anni fa, quando venni a visitare la città per la prima volta, e da allora sono tornato diverse volte. L’ultima visita risale al 1989, quando venni con Michael e Ileana Sonnabend in occasione della mostra su Giulio Romano a Palazzo Te.

Alcune persone amano l’arte antica ma non hanno comprensione per l’arte moderna.

Altre amano l’arte moderna, ma non hanno interesse per l’arte antica.

Michael, Ileana ed io vedevamo l’arte antica e moderna come una continuità.

Una continuità della nostra comprensione, che ci permette di migliorare ed espandere la comprensione reciproca.

Riconosciamo Jeff Koons in Giulio Romano e Giulio Romano in Jeff Koons, l’impatto della loro visione di un mondo pieno di sensualità e dramma.

Per questo motivo, quando ho capito che la Sonnabend Collection, che rappresenta circa 50 anni delle nostre vite, avrebbe potuto trovare una casa a Mantova, sono stato estremamente entusiasta.

È stato un sogno realizzato: instaurare un dialogo tra la Collezione e Mantova e le sue arti.

Poi, durante l’installazione della collezione nel Palazzo della Ragione, abbiamo avuto la piacevole sorpresa di scoprire che, in un’opera realizzata circa 35 anni fa — una serie di fotografie di installazioni industriali di Bernd e Hilla Becher — uno dei manufatti fotografati è a Mantova, ed è tuttora visibile nella città.Questo legame tra una delle opere della Collezione e Mantova è un bellissimo passo verso tanti altri collegamenti.

Ringrazio il Consiglio e il Sindaco per aver reso tutto ciò possibile.”

Il Sindaco ha letto in conclusione , consegnando la pergamena e l’edicola di Virgilio la motivazione del conferimento della cittadinanza

“La città di Mantova conferisce ad Antonio Homem, quale segno di amicizia, fiducia e del profondo legame che, con l’apertura della Sonnabend Collection Mantova, egli ha dimostrato alla nostra città.

La Città di Mantova, prima Capitale Italiana della Cultura, esprime sincera stima e gratitudine per il valore culturale e umano del suo impegno per l’arte e per la cultura e accoglie Antonio Homem come membro onorario della propria comunità.”