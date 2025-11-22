La Polizia Stradale incontra gli studenti per la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che ricorre ogni terza domenica del mese di novembre, la Polizia Stradale di Mantova – Specialità Polizia Stradale ha organizzato il 17 novembre 2025 presso il Ma.Mu – Mantova Multicentre un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione dei giovani sul tema della sicurezza stradale.

L’evento si è aperto con gli interventi di saluto del Sig. Questore di Mantova, dott.ssa Santantonio, che ha richiamato il valore fondamentale dell’educazione stradale come strumento di prevenzione, e del Viceprefetto dott. Meneghini, intervenuto in rappresentanza del Prefetto di Mantova, che ha sottolineato l’impegno delle istituzioni nel contrasto all’incidentalità stradale e nella tutela della collettività.

A seguire, il personale della Polizia Stradale di Mantova ha tenuto un incontro di educazione stradale rivolto alle classi quarte dell’Istituto Superiore “Isabella d’Este”, con l’obiettivo principale di rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti gli utenti, compresi pedoni e ciclisti.

Gli studenti sono stati attivamente coinvolti attraverso domande, interventi e momenti di riflessione sui principali comportamenti scorretti alla guida, come l’uso dello smartphone o l’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Particolarmente toccante è stata la partecipazione dei familiari di vittime della strada, che hanno condiviso le proprie testimonianze.

Con questa iniziativa si è ribadito che la sicurezza sulla strada è una responsabilità condivisa e che solo attraverso la consapevolezza, il rispetto delle regole e un impegno costante è possibile costruire una mobilità più sicura per tutti.