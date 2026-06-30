Bagno di Romagna, ritrovato sano e salvo Padre Franco: il frate eremita recuperato nella notte dai Vigili del Fuoco

OSTIGLIA/BAGNO DI ROMAGNA – Sospiro di sollievo alla comunità del Santuario della Comuna di Ostiglia: si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di padre Franco Musocchi, il frate della Congregazione dei Fratelli di San Francesco di cui si erano perse le tracce da due giorni. L’uomo è stato individuato e tratto in salvo nella notte tra il 29 e il 30 giugno, stanco ma in buone condizioni di salute.

La scomparsa dall’eremo di Pietrapazza

Il religioso vive nella comunità eremitica che da qualche anno si è stabilita presso la storica chiesa di Sant’Eufemia a Pietrapazza, una località isolata nel territorio comunale di Bagno di Romagna. Padre Franco si era allontanato dalla canonica nella tarda mattinata di domenica 28 giugno per una passeggiata. Il mancato rientro nel pomeriggio aveva fatto scattare immediatamente l’allarme, mobilitando la macchina dei soccorsi.

Il ritrovamento nell’area impervia

Le operazioni di perlustrazione, coordinate dai Vigili del Fuoco, sono proseguite senza sosta fino a notte fonda, quando le squadre di soccorso hanno finalmente individuato il frate. L’uomo si trovava bloccato in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, situata tra le località di Pietrapazza e Lastricheto.

Il recupero e i soccorsi medici

I soccorritori hanno raggiunto il religioso e lo hanno messo in sicurezza, aiutandolo a percorrere a piedi il sentiero nel bosco fino a raggiungere la strada forestale principale. Ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha effettuato i controlli medici di rito per verificare lo stato di idratazione e le condizioni generali dopo le ore trascorse all’addiaccio. L’intervento si è concluso ufficialmente intorno alle ore 02:30.