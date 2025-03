Fiamme dalla stufa a legna, 71enne di San Benedetto in ospedale

SAN BENEDETTO – Fiamme dalla stufa a legna, 71enne finisce in ospedale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 3 marzo, a San Benedetto Po, quando i carabinieri della stazione di Bagnolo San Vito sono intervenuti in un’abitazione in via strada Mazzaloe 31 Qui, a causa del malfunzionamento di una stufa a legna, si era sviluppato un incendio. Immediata l’allerta ai vigili del fuoco di Suzzara che hanno spento l’incendio, dichiarando però inagibile l’appartamento. La proprietaria, una signora 71nne, è stata trasportata all’ospedale Pieve di Coriane per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.