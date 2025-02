Gli rubano la mtb elettrica, i Carabinieri gliela ritrovano in stazione

SUZZARA Si era fatto il regalo di Natale comprandosi una bicicletta elettrica “Mountain bike”, pagandola 3.000 euro. Lui, un 61 di Suzzara, commerciante, amante dello sport, la utilizza tutti i giorni sia per recarsi al lavoro, sia nel tempo libero. Il suo desiderio era utilizzarla per raggiungere il vicino lago di Garda, utilizzando le piste ciclabili presenti. Il sogno, per poco, stava svanendo.

L’atletico commerciante nella serata di giovedì 20 febbraio, aveva parcheggiato la sua bicicletta elettrica in via Toti a Suzzara. Dopo poco……l’amara sorpresa di non vederla più. Disperato chiama i Carabinieri della locale Stazione, che giungono sul posto. Ai Carabinieri vengono forniti alcuni dettagli della lussuosa bicicletta, tra l’altro dotata di GPS. Ed è grazie a questa moderna tecnologia che il denunciante, unitamente ai militari, hanno girato per le strade di Suzzara, inseguendo il mezzo in movimento, fino a quando il segnale GPS segnava la posizione del velocipede nei pressi della stazione ferroviaria. Effettivamente la bicicletta c’era, ma ben occultata tra le foglie. Il sorriso del 61nne è ritornato nel suo volto al momento del rinvenimento del mezzo. E pure il desiderio di salire in sella e fare una gita fuori porta.

Dopo la riconsegna formale del velocipede al legittimo proprietario, che si è complimentato per la celerità e professionalità dei militari, ora le indagini del furto spettano ai Carabinieri di Suzzara, anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale.