Il maresciallo Fabrizio Cortese è il nuovo comandante della stazione di Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – Si è insediato da alcuni giorni il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Castel d’Ario. 32nne nativo di Sabaudia (LT), il Maresciallo Ordinario Fabrizio Cortese è in possesso di un diploma di maturità scientifica ed è iscritto all’Università di Siena con indirizzo ingegneria gestionale. Dopo aver frequentato l’8° corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza con il voto di 110, presso l’Università di Firenze. Dopo il percorso formativo svolto nell’Arma, il Maresciallo Cortese ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Roma Garbatella e Sassuolo (MO). Giunto alla Stazione di Castel d’Ario nel luglio 2021, ha svolto l’incarico di sottordine, fino alla data del 20 febbraio 2025, in cui è stato nominato Comandante titolare. A complimentarsi con il nuovo Comandante di Stazione è stato il Colonnello Vincenzo Di Stefano, Comandante Provinciale di Mantova, unitamente al Maggiore Andrea Oxilia, Comandante della Compagnia di Mantova. Gli alti Ufficiali hanno espresso parole di elogio nei confronti del neo Comandante. Nei giorni scorsi il Maggiore Oxilia ed il neo Comandante di Stazione sono stati accolti dal primo cittadino di Castel d’Ario, Daniela Castro, unitamente al vice Sindaco Mara Spanevello. Il Sindaco Castro ha formulato al nuovo Comandante i migliori auguri per un proficuo lavoro, esaltando l’operato dei Carabinieri della locale Stazione, sempre attenti alle esigenze della cittadinanza e costantemente presenti sul territorio. Il Maresciallo Ordinario Fabrizio Cortese ha ringraziato il Sindaco e Vice Sindaco, ribadendo che ci sarà il massimo impegno al fine di fornire concrete risposte alla popolazione, assicurando così la percezione di sicurezza sul territorio.