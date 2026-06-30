Inseguimento, speronamento e rapina dell’auto: a processo il terzo uomo

ACQUANEGRA SUL CHIESE – Furto aggravato e rapina; queste le accuse a carico di un 40enne della provincia di Cuneo che secondo l’accusa sarebbe coinvolto in un colpo in abitazione dai risvolti a dir poco rocamboleschi avvenuto ad Acquanegra sul Chiese il 30 gennaio 2022. Per questa vicenda sono già stati identificati e rinviati a giudizio come presunti autori del colpo alcuni nomadi anch’essi provenienti dal cuneese, che hanno affrontato il processo con rito abbreviato. Per quest’ultimo imputato, che ieri si è presentato davanti ai giudici del Collegio del tribunale di Mantova, sono necessari ulteriori accertamenti in quanto sarebbe statoi riconosciuto solo tramite le foto segnaletiche. Per questo motivo l’udienza di ieri è stata quindi aggiornata al prossimo 25 gennaio. I fatti in questione erano avvenuti nel primo pomeriggio del 30 gennaio di 4 anni fa quando il proprietario di un’abitazione era rientrato dal lavoro intorno alle 14. Un orario del tutto inatteso per i ladri, i quali, vedendosi scoperti, si erano dati alla fuga in auto, con il proprietario dell’abitazione che stavano svaligiando che si era lanciato al loro inseguimento a bordo di un furgone riuscendo infine a speronarli mettendo fuori uso la loro auto. I malviventi, braccati, come in una scena da film, avevano quindi fermato un’automobilista di passaggio rapinandolo della sua auto con la quale si erano infine dileguati, lasciando però l’auto con la quale i ladri erano arrivati in mano ai carabinieri che hanno avuto modo di passarla a setaccio rilevando una serie di tracce che hanno permesso loro di identificare l’intera banda, composta, secondo l’accusa da tre persone. Il terzo, contrariamente agli altri due, non sarebbe stato identificato tramite i rilievi della scientifica ma in base a un riconoscimento fotografico, e proprio su questo aspetto sta puntando la difesa del 40enne, che ha scelto di affrontare il giudizio con rito ordinario davanti al tribunale in seduta collegiale.