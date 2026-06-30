Sabbioneta, vasto incendio in una cascina: fiamme distruggono il tetto, due feriti in ospedale

SABBIONETA – Un violento incendio ha devastato ieri pomeriggio una cascina rurale situata a Sabbioneta, nella frazione di via Ca’ de Cessi. Il bilancio del rogo è di due persone ferite e un’abitazione completamente dichiarata inagibile.

Il rogo e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando le fiamme hanno avvolto rapidamente la copertura in legno della struttura rurale, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente.

All’interno della proprietà si trovavano due residenti, un uomo di 74 anni e uno di 36 anni. Entrambi hanno riportato ustioni nel tentativo di mettersi in salvo o di contenere il fuoco prima dell’arrivo dei soccorritori.

I feriti e i danni alla struttura

I due uomini sono stati immediatamente presi in carico dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Nonostante le ferite riportate, i medici hanno confermato che nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i rilievi strutturali, dichiarando l’abitazione totalmente inagibile a causa dei gravissimi danni causati dal fuoco e dal crollo di parte del tetto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta, che si sono occupati della gestione della viabilità e hanno avviato gli accertamenti di rito per determinare le cause che hanno innescato la combustione.