Tenta di rubare cosmetici all’iper, nei guai una 32enne

CATIGLIONE – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno denunciato B.V.M. 32enne, originaria della Romania e residente nell’Alto Mantovano, per il reato di tentato furto.

Erano le ore 16.00 circa del 20 ottobre quando, all’interno di un supermercato di Castiglione delle Stiviere, veniva fermata, da una Guardia Particolare Giurata, dopo aver oltrepassato la cassa, poiché aveva occultato dei prodotti cosmetici sotto il plaid che copriva il proprio figlio nel passeggino. La 32enne veniva dapprima fermata dal personale di vigilanza e, successivamente, veniva accompagnata dai Carabinieri, intervenuti tempestivamente, presso la caserma di Castiglione delle Stiviere, dove veniva denunciata in stato di libertà per tentato furto.

La merce, del valore complessivo di circa 55,00 euro, è stata restituita all’avente diritto.