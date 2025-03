Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura tenta il colpo nello scontro al vertice col Matelica

San Giorgio Dopo la sosta per la Coppa Italia, il MantovAgricoltura torna in campo nelle Marche per la 22ª giornata di campionato. Alle 18.30, sul parquet del Palasport Comunale a Cerreto d’Esi (Ancona), le sangiorgine cercheranno il colpo sull’Halley Thunder Matelica: match da non perdere poiché entrambe le compagini si trovano in vetta a 32 punti, con le marchigiane avanti per differenza canestri (la sfida di andata si era conclusa con la vittoria del Matelica per 60-61). La formazione di coach Sorgentone è anch’essa reduce dall’esperienza in Coppa Italia, terminata come per le mantovane dopo i quarti di finale dove ha ceduto il passo alle toscane del San Giovanni Valdarno; la Thunder ha dimostrato, durante la regular season, una buona solidità di squadra, grazie alla presenza di giocatrici come Bonvecchio in cabina di regia (9 punti di media), esterne come Cabrini, Gramaccioni e Gonzalez (10 punti di media ciascuna) e Poggio dentro al pitturato (12 punti di media), il tutto corollato da un gruppo che lavora in maniera fluida e coesa. Entrambe in classifica hanno lo stesso numero di vittorie (16) e sconfitte (5). Marida Orazzo, guardia tiratrice, ha ripercorso l’avventura della Coppa Italia: «Un’esperienza che conserveremo sempre: è stato il frutto di un percorso iniziato diversi anni fa e finalmente, dopo 3 anni, abbiamo conquistato la Final Eight. Ovviamente speravamo di andare più avanti; nonostante questo, siamo contente di averla vissuta e di averla fatta vivere alla nostra Società». Inclusa la partita contro Matelica, a Orazzo e compagne mancano solo 5 sfide prima della post-season: «Le ultime 5 giornate di campionato sono importantissime: la classifica del nostro girone è corta e ogni partita è fondamentale. Il Matelica ha una formazione tosta e all’andata ci ha messo in forte difficoltà. Dovremo stare attente e prestare attenzione a ogni loro azione, specialmente all’aggressività che avevamo un po’ patito nella scorsa sfida. Dobbiamo prepararci a una gara che potrà essere molto dura fisicamente approcciandola con la voglia di portare a casa i due punti, mood che cercheremo di adottare da adesso e fino alla fine della stagione per riuscire a trovarci nel miglior posizionamento possibile in vista dei play off. L’obiettivo? Riuscire a portare a casa quanti più punti possibile; in più, la volontà è quella di far bene in quest’ultima parte del campionato, anche come ‘risposta’ alla Coppa Italia proprio per portare a casa i frutti di quest’anno, in cui abbiamo lavorato duramente e sarebbe brutto lasciarci sfuggire dalle mani tutto il lavoro fatto da agosto fino ad ora». Durante la settimana di preparazione della sfida col Matelica è arrivata una splendida notizia in casa sangiorgina: Ilaria Cavazzuti, atleta classe 2007, è stata convocata per il raduno della Nazionale Under 18 (24-26 marzo). Ilaria, che già aveva vestito la casacca azzurra negli ultimi Mondiali U17 in Messico l’estate scorsa, andrà ad allenarsi al servizio di coach Andreoli nella tre giorni in terra padovana. Tornando allo scontro al vertice, sarà possibile seguire il match in diretta sul profilo YouTube “Thunder Matelica”.