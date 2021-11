Calcio a 5 Serie A2 – Spettacolo Saviatesta: a Verona ottava vittoria di fila!

VERONA Non c’è storia. Al Mantova basta giocare un tempo, il secondo, per sbancare Verona, 7-3 in rimonta, e confermarsi la squadra del momento del futsal italiano. Nella prima frazione l’Hellas di mister Milella, il grande ex, è scatenato e Ricordi ci mette più di una pezza. Ma nulla può, al 13’, sul gol del vantaggio locale firmato da Gabriel Focosi che corregge in tap-in un tiro di Koren. L’unico pericoloso nel Saviatesta è il solito Titon che centra l’incrocio dei pali dalla distanza. Al 15’ fallo di reazione di Caio, rosso e virgiliani in inferiorità numerica. Le ripartenze del Verona sono come coltellate: Alemao scarta Ricordi in uscita bassa e insacca il 2-0. Mantova in confusione e Verona ancora pericoloso con Koren prima della sirena, ma la mira non è perfetta.

Nella ripresa entra in campo il “vero” Mantova e dopo 40 secondi arriva il gol di Titon che rianima i suoi, mentre l’Hellas inizia a dare i primi segnali di cedimento. Regge fino al 10’, quando il capitano firma il secondo sigillo: è 2-2 e i 100 tifosi biancorossi si scatenano. Passano appena tre secondi (!) e Baroni segna il gol del sorpasso che stende definitivamente la squadra di Milella, che non riesce ad arginare lo tsunami Mantova. Il Saviatesta dà spettacolo e nel giro di due minuti va a segno con Filipponi e due volte ancora con Baroni: 6-3 e pratica chiusa. C’è ancora tempo per il settimo gol di Titon (sono 21 in otto giornate) e, a ridosso della sirena, il terzo del Verona con Alemao. Poi scatta la festa biancorossa per l’ottava vittoria consecutiva. Bagalà si prende la standing ovation del pubblico virgiliano già proiettato al prossimo impegno, sabato prossimo al NeoLù col St Pagnano.