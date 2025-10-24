Calcio – Il weekend delle giovanili

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
7ª giornata, oggi ore 15
Bsv Garda-Castellana
Castiglione-Curtatone (ore 16.30)
Cazzagobornato-Castelleone
Darfo Boario-Ciliverghe
Mario Rigamonti-Valcalepio (merc.)
Sported Maris-Cividate Pontoglio
Verolese-Atletico Orsa Iseo
Aurora Travagliato-La Sportiva Ome
Classifica: Cividate 15, Ciliverghe 14, Curtatone 13, Darfo 11, Sported Maris, Rigamonti e Cazzago 10, Castiglione, Castellana e Travagliato 9, Castelleone 6, La Sportiva 5, Bsv Garda e Valcalepio 4, Orsa Iseo 1, Verolese 0
JUNIORES REGIONALE U19
7ª giornata, oggi ore 15
Asola-Castelvetro (ore 15.30)
Bagnolese-Pavonese
Esperia-UT Marmirolo (ore 17.30)
Orceana-Voluntas
Poggese-Leoncelli
San Lazzaro-Sporting Club
Sirmione Rovizza-Carpenedolo
Soresinese-Governolese
Classifica: Poggese 15, Asola e Sporting 13, Orceana, Castelvetro, Governolese e Voluntas 10, Pavonese 9, Bagnolese e Carpenedolo 8, Esperia 6, Leoncelli e Soresinese 5, Sirmione, UT Marmirolo e San Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
6ª giornata, oggi ore 16
Quistello-Mantovana
Gonzaga-La Cantera
Ostiglia-Borgo Virgilio (ore 15.30)
Porto-Voltesi (ore 15)
Roverbellese-River
Sporting Pegognaga-Ceresarese
Union Colli Morenici-Serenissima
Riposa: Segnate
Classifica: Ceresarese 16, Gonzaga 15, Borgo Virgilio 12, Porto 11, Voltesi e Mantovana 8, La Cantera 7, Quistello, Roverbellese e Serenissima 6, Segnate 5, Union Colli e River 4, Ostiglia e Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
7ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Prevalle
New Team-Rezzato
Voluntas-Castiglione (oggi ore 17.30)
San Michele-Sporting Chiari
Passirano Camignone-Travagliato
Real Dor Brescia-Desenzano
Uso United-Cazzagobornato
Roncadelle-Unitas Olympia
Classifica: Desenzano 16, Voluntas 15, Rovato 14, Prevalle 13, Real Dor Brescia 12, Rezzato 12, New Team 24 9, Travagliato 9, San Michele 7, Unitas Olympia 7, Uso United 5, Sporting Chiari 5, Castiglione 3, Roncadelle 3, Cazzagobornato 2, Passirano 1
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
7ª giornata, domani ore 10
Suzzara-Castelnuovo (oggi ore 16)
Arcetana-Rubierese
Limidi-Viadana
Mirandolese-Cabassi Union Carpi
Pavullo-Lentigione
Real Formigine-Sporting S.Ilario
Riposano: San Paolo e Colombaro
Classifica: Viadana 18, San Paolo 16, Lentigione 12, Real Formigine 8, Sporting S.Ilario 8, Colombaro 7, Rubierese 7, Pavullo 6, Castelnuovo 6, Arcetana 5, Mirandolese 2, Limidi 2, Suzzara 1, Cabassi Union Carpi 1
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
Recupero 3ª giornata
Castiglione-Quistello 5-0
8ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Ciliverghe
Accad. Prevalle-Sported Maris
Pavonese-Cellatica
Quistello-Sporting Club
Orceana-Castelverde
Pavoniana-Vighenzi
Soncinese-Valtrompia
Verolese-Castiglione
Riposa: Gussago
Classifica: Cellatica 18, Valtrompia e Gussago 16, Castiglione, Vighenzi 15, Ciliverghe 12, Pavoniana, Sported 10, Orceana, Verolese e Soncinese 9, Rovato 8, Pavonese 6, Prevalle e Sporting Club 4, Quistello 3, Castelverde 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
6ª giornata, domani ore 10
Asola-Serenissima
Castellana-Mantovana (oggi 17.30)
Curtatone-Sporting Pegognaga
Borgo Virgilio-Rapid Olimpia
Porto-Pomponesco
San Lazzaro-Medolese
Voltesi-Polirone (oggi ore 16)
Riposa: La Cantera
Classifica: Castellana e San Lazzaro 18, Asola 16, Voltesi 15, Borgo Virgilio 12, Serenissima 10, Curtatone 7, Porto e Polirone 6, Rapid Olimpia 5, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
Recupero 4ª giornata
Castellana-Pavoniana 1-3
7ª giornata, domani ore 10
Castiglione-Sported Maris (oggi 18.30)
Città di Albino-Azzano
Darfo Boario-Desenzano
Porto-Ciliverghe (oggi ore 15)
Pavonese-Valcalepio Junior
Colognese-Gussago
Concesio-Pavoniana
Rezzato-Castellana (ore 11)
Classifica: Castiglione 18, Desenzano 16, Città di Albino 15, Sported Maris e Colognese 12, Ciliverghe 10, Darfo, Valcalepio e Pavoniana 9, Azzano 8, Pavonese e Gussago 6, Castellana 4, Porto 2, Rezzato 1, Concesio 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
6ª giornata, oggi ore 16
Mantovana-Poggese
Polirone-Gonzaga (martedì ore 19.30)
Rapid Olimpia-Cannetese
S.Egidio S.Pio X-Quistello (ore 18)
Union Colli-San Lazzaro (ore 16.30)
UT Marmirolo-River (domani ore 10)
Riposa: Borgo Virgilio
Classifica: Quistello 15, San Lazzaro e Marmirolo 12, S.Egidio S.Pio X 8, Polirone 7, Union Colli, Rapid Olimpia e Poggese 6, Borgo Virgilio 4, Gonzaga, River e Cannetese 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
7ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Uso United
Travagliato-Castiglione (oggi 17.30)
Montorfano Rovato-Valtenesi
Concesio-Cortefranca
Darfo Boario-Gavardo
Mario Rigamonti-Ciliverghe
Valcalepio Junior-Voluntas
Vighenzi-Palazzolo
Classifica: Darfo Boario 18, Vighenzi e Palazzolo 15, Concesio e Ciliverghe 13, Mario Rigamonti 12, Valcalepio 11, Castiglione 8, Valtenesi 7, Montorfano Rovato 6, Voluntas Brescia, Gavardo e Cortefranca 4, Uso United 3, Travagliato e Cellatica 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
7ª giornata, domani ore 10
Soncinese-Ripaltese
Castellana-Unitas Olympia (ore 11.15)
Castelnuovo-Porto (ore 10.15)
Orceana-Pavonese
Pianenghese-Asola
Codogno-Offanenghese
Rapid Olimpia-Casalpusterlengo
Sported Maris-San Lazzaro
Classifica: Codogno 16, Sported Maris 16, San Lazzaro 14, Offanenghese 12, Castellana 12, Orceana 12, Soncinese 10, Castelnuovo 10, Pavonese 7, Rapid Olimpia 6, Porto 6, Unitas Olympia 6, Ripaltese 5, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1, Asola 0
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
6ª giornata, domani ore 10
Cannetese-Sporting Club
Curtatone-Casaloldo (oggi ore 16)
Redondesco-La Cantera (oggi 17.30)
Borgo Virgilio-San Lazzaro
Roverbellese-Medolese (rinviata)
Union Colli Morenici-Voltesi
Classifica: Sporting 15, Union Colli 12, La Cantera 10, Curtatone, Voltesi e Roverbellese 9, San Lazzaro 7, Cannetese 6, Redondesco, Casaloldo, Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
6ª giornata, domani ore 10
Poggese-Sporting Pegognaga
Polirone-Piccoli Pirati
River-Quistello (oggi ore 16)
S.Egidio S.Pio X-Gonzaga
Union Villa-UT Marmirolo (oggi 16)
Riposa: Serenissima
Classifica: Marmirolo, Gonzaga, Pego e S.Egidio S.Pio X 12, Union Villa 9, Piccoli Pirati e River 6, Poggese e Serenissima 3, Polirone e Quistello 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
7ª giornata, domani ore 10
Desenzano-Uso United
San Lazzaro-Cazzagoborn. (oggi 15)
Breno-Vighenzi
Castiglione-Travagliato (ore 11.15)
Darfo Boario-Sported Maris
Mario Rigamonti-Ciliverghe
Palazzolo-Voluntas
Pavoniana-Castellana (ore 9.15)
Classifica: Voluntas 18, Vighenzi 16, Desenzano 14, Breno 12, Pavoniana 11, Sported Maris 10, Mario Rigamonti 10, Ciliverghe 10, Darfo Boario 8, Palazzolo 7, Castellana 6, Cazzagobornato 6, Castiglione 4, Travagliato 3, San Lazzaro 3, Uso United 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
6ª giornata, oggi ore 16
La Cantera-Porto
Bagnolese-Curtatone
Mantovana B-R.Olimpia (mart. ore 19)
Sporting-Roverbellese B (rinviata)
Classifica: Rapid Olimpia 12, Porto 9, Curtatone 6, Bagnolese 5, Mantovana B 4, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B
6ª giornata, domani ore 10
Gonzaga-Moglia (oggi ore 16.30)
Mantovana-River
Roverbellese-Poggese (rinviata)
San Lazzaro-UT Marmirolo
Riposa: Rapid Olimpia B
Classifica: Roverbellese 12, Poggese e Marmirolo 9, Gonzaga e Mantovana 7, San Lazzaro 6, Rapid Olimpia B 5, Moglia 3, River 0
JUNIORES CREMONA
7ª giornata, oggi ore 16
Acquanegra-Salvirola (ore 15.30)
Casalbuttano-La Piccola Atene
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 7ª g. (dom. 10.30)
Viadana-Rapid Viadana
Giovanis. U14 Re: 7ª g. (dom. 10.30)
Guastalla-Viadana