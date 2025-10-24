Calcio – Il weekend delle giovanili

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

7ª giornata, oggi ore 15

Bsv Garda-Castellana

Castiglione-Curtatone (ore 16.30)

Cazzagobornato-Castelleone

Darfo Boario-Ciliverghe

Mario Rigamonti-Valcalepio (merc.)

Sported Maris-Cividate Pontoglio

Verolese-Atletico Orsa Iseo

Aurora Travagliato-La Sportiva Ome

Classifica: Cividate 15, Ciliverghe 14, Curtatone 13, Darfo 11, Sported Maris, Rigamonti e Cazzago 10, Castiglione, Castellana e Travagliato 9, Castelleone 6, La Sportiva 5, Bsv Garda e Valcalepio 4, Orsa Iseo 1, Verolese 0

JUNIORES REGIONALE U19

7ª giornata, oggi ore 15

Asola-Castelvetro (ore 15.30)

Bagnolese-Pavonese

Esperia-UT Marmirolo (ore 17.30)

Orceana-Voluntas

Poggese-Leoncelli

San Lazzaro-Sporting Club

Sirmione Rovizza-Carpenedolo

Soresinese-Governolese

Classifica: Poggese 15, Asola e Sporting 13, Orceana, Castelvetro, Governolese e Voluntas 10, Pavonese 9, Bagnolese e Carpenedolo 8, Esperia 6, Leoncelli e Soresinese 5, Sirmione, UT Marmirolo e San Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

6ª giornata, oggi ore 16

Quistello-Mantovana

Gonzaga-La Cantera

Ostiglia-Borgo Virgilio (ore 15.30)

Porto-Voltesi (ore 15)

Roverbellese-River

Sporting Pegognaga-Ceresarese

Union Colli Morenici-Serenissima

Riposa: Segnate

Classifica: Ceresarese 16, Gonzaga 15, Borgo Virgilio 12, Porto 11, Voltesi e Mantovana 8, La Cantera 7, Quistello, Roverbellese e Serenissima 6, Segnate 5, Union Colli e River 4, Ostiglia e Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

7ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Prevalle

New Team-Rezzato

Voluntas-Castiglione (oggi ore 17.30)

San Michele-Sporting Chiari

Passirano Camignone-Travagliato

Real Dor Brescia-Desenzano

Uso United-Cazzagobornato

Roncadelle-Unitas Olympia

Classifica: Desenzano 16, Voluntas 15, Rovato 14, Prevalle 13, Real Dor Brescia 12, Rezzato 12, New Team 24 9, Travagliato 9, San Michele 7, Unitas Olympia 7, Uso United 5, Sporting Chiari 5, Castiglione 3, Roncadelle 3, Cazzagobornato 2, Passirano 1

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

7ª giornata, domani ore 10

Suzzara-Castelnuovo (oggi ore 16)

Arcetana-Rubierese

Limidi-Viadana

Mirandolese-Cabassi Union Carpi

Pavullo-Lentigione

Real Formigine-Sporting S.Ilario

Riposano: San Paolo e Colombaro

Classifica: Viadana 18, San Paolo 16, Lentigione 12, Real Formigine 8, Sporting S.Ilario 8, Colombaro 7, Rubierese 7, Pavullo 6, Castelnuovo 6, Arcetana 5, Mirandolese 2, Limidi 2, Suzzara 1, Cabassi Union Carpi 1

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Recupero 3ª giornata

Castiglione-Quistello 5-0

8ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Ciliverghe

Accad. Prevalle-Sported Maris

Pavonese-Cellatica

Quistello-Sporting Club

Orceana-Castelverde

Pavoniana-Vighenzi

Soncinese-Valtrompia

Verolese-Castiglione

Riposa: Gussago

Classifica: Cellatica 18, Valtrompia e Gussago 16, Castiglione, Vighenzi 15, Ciliverghe 12, Pavoniana, Sported 10, Orceana, Verolese e Soncinese 9, Rovato 8, Pavonese 6, Prevalle e Sporting Club 4, Quistello 3, Castelverde 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

6ª giornata, domani ore 10

Asola-Serenissima

Castellana-Mantovana (oggi 17.30)

Curtatone-Sporting Pegognaga

Borgo Virgilio-Rapid Olimpia

Porto-Pomponesco

San Lazzaro-Medolese

Voltesi-Polirone (oggi ore 16)

Riposa: La Cantera

Classifica: Castellana e San Lazzaro 18, Asola 16, Voltesi 15, Borgo Virgilio 12, Serenissima 10, Curtatone 7, Porto e Polirone 6, Rapid Olimpia 5, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

Recupero 4ª giornata

Castellana-Pavoniana 1-3

7ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Sported Maris (oggi 18.30)

Città di Albino-Azzano

Darfo Boario-Desenzano

Porto-Ciliverghe (oggi ore 15)

Pavonese-Valcalepio Junior

Colognese-Gussago

Concesio-Pavoniana

Rezzato-Castellana (ore 11)

Classifica: Castiglione 18, Desenzano 16, Città di Albino 15, Sported Maris e Colognese 12, Ciliverghe 10, Darfo, Valcalepio e Pavoniana 9, Azzano 8, Pavonese e Gussago 6, Castellana 4, Porto 2, Rezzato 1, Concesio 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

6ª giornata, oggi ore 16

Mantovana-Poggese

Polirone-Gonzaga (martedì ore 19.30)

Rapid Olimpia-Cannetese

S.Egidio S.Pio X-Quistello (ore 18)

Union Colli-San Lazzaro (ore 16.30)

UT Marmirolo-River (domani ore 10)

Riposa: Borgo Virgilio

Classifica: Quistello 15, San Lazzaro e Marmirolo 12, S.Egidio S.Pio X 8, Polirone 7, Union Colli, Rapid Olimpia e Poggese 6, Borgo Virgilio 4, Gonzaga, River e Cannetese 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

7ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Uso United

Travagliato-Castiglione (oggi 17.30)

Montorfano Rovato-Valtenesi

Concesio-Cortefranca

Darfo Boario-Gavardo

Mario Rigamonti-Ciliverghe

Valcalepio Junior-Voluntas

Vighenzi-Palazzolo

Classifica: Darfo Boario 18, Vighenzi e Palazzolo 15, Concesio e Ciliverghe 13, Mario Rigamonti 12, Valcalepio 11, Castiglione 8, Valtenesi 7, Montorfano Rovato 6, Voluntas Brescia, Gavardo e Cortefranca 4, Uso United 3, Travagliato e Cellatica 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

7ª giornata, domani ore 10

Soncinese-Ripaltese

Castellana-Unitas Olympia (ore 11.15)

Castelnuovo-Porto (ore 10.15)

Orceana-Pavonese

Pianenghese-Asola

Codogno-Offanenghese

Rapid Olimpia-Casalpusterlengo

Sported Maris-San Lazzaro

Classifica: Codogno 16, Sported Maris 16, San Lazzaro 14, Offanenghese 12, Castellana 12, Orceana 12, Soncinese 10, Castelnuovo 10, Pavonese 7, Rapid Olimpia 6, Porto 6, Unitas Olympia 6, Ripaltese 5, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1, Asola 0

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

6ª giornata, domani ore 10

Cannetese-Sporting Club

Curtatone-Casaloldo (oggi ore 16)

Redondesco-La Cantera (oggi 17.30)

Borgo Virgilio-San Lazzaro

Roverbellese-Medolese (rinviata)

Union Colli Morenici-Voltesi

Classifica: Sporting 15, Union Colli 12, La Cantera 10, Curtatone, Voltesi e Roverbellese 9, San Lazzaro 7, Cannetese 6, Redondesco, Casaloldo, Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

6ª giornata, domani ore 10

Poggese-Sporting Pegognaga

Polirone-Piccoli Pirati

River-Quistello (oggi ore 16)

S.Egidio S.Pio X-Gonzaga

Union Villa-UT Marmirolo (oggi 16)

Riposa: Serenissima

Classifica: Marmirolo, Gonzaga, Pego e S.Egidio S.Pio X 12, Union Villa 9, Piccoli Pirati e River 6, Poggese e Serenissima 3, Polirone e Quistello 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

7ª giornata, domani ore 10

Desenzano-Uso United

San Lazzaro-Cazzagoborn. (oggi 15)

Breno-Vighenzi

Castiglione-Travagliato (ore 11.15)

Darfo Boario-Sported Maris

Mario Rigamonti-Ciliverghe

Palazzolo-Voluntas

Pavoniana-Castellana (ore 9.15)

Classifica: Voluntas 18, Vighenzi 16, Desenzano 14, Breno 12, Pavoniana 11, Sported Maris 10, Mario Rigamonti 10, Ciliverghe 10, Darfo Boario 8, Palazzolo 7, Castellana 6, Cazzagobornato 6, Castiglione 4, Travagliato 3, San Lazzaro 3, Uso United 0

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A

6ª giornata, oggi ore 16

La Cantera-Porto

Bagnolese-Curtatone

Mantovana B-R.Olimpia (mart. ore 19)

Sporting-Roverbellese B (rinviata)

Classifica: Rapid Olimpia 12, Porto 9, Curtatone 6, Bagnolese 5, Mantovana B 4, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B

6ª giornata, domani ore 10

Gonzaga-Moglia (oggi ore 16.30)

Mantovana-River

Roverbellese-Poggese (rinviata)

San Lazzaro-UT Marmirolo

Riposa: Rapid Olimpia B

Classifica: Roverbellese 12, Poggese e Marmirolo 9, Gonzaga e Mantovana 7, San Lazzaro 6, Rapid Olimpia B 5, Moglia 3, River 0

JUNIORES CREMONA

7ª giornata, oggi ore 16

Acquanegra-Salvirola (ore 15.30)

Casalbuttano-La Piccola Atene

CAMPIONATI CRER

Allievi Int. U16 Pr: 7ª g. (dom. 10.30)

Viadana-Rapid Viadana

Giovanis. U14 Re: 7ª g. (dom. 10.30)

Guastalla-Viadana